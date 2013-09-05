Bimeks, Electroworld Türkiye'yi alıyor

İngiliz perakendecilik şirketi Dixons Retail, elektronik alanında faaliyet gösteren Electroworld mağazalarının Türkiye faaliyetlerini Bimeks'e satacağını açıkladı.

İngiliz perakendecilik şirketi Dixons Retail, Electroworld'ün satışını resmi olarak duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, satış bedelinin 2 milyon sterlin civarında olacağı ifade edildi.

Electroworld Türkiye'nin Nisan 2013'te sona eren mali yılda faaliyet zararının 9 milyon sterlin ve satışlarının ise 170.7 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Electroworld'ün Türkiye'de 18 franchise mağazası dahil olmak üzere 32 mağazası bulunuyor.

Açıklamada satışın bu yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtildi.



Reuters