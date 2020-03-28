Eldiven ve maskeler için çok önemli uyarı

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil yere atılan maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa tutan kişiyi hasta edebileceğini söyleyerek, "Kesinlikle kapalı çöp kutularına atalım. Toplum sağlığını korumak açısından çok ciddi risk olabilir" dedi.

Küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından kurtulmak isteyen birçok vatandaş önlem amaçlı maske ve eldiven kullanmaya başladı.



Koronavirüs vakalarının sayısı artmaya devam ederken, salgın için önlem amaçlı takılan eldiven ve maskelerin sokaklarda yerlere atılması dikkat çekti. Kullanılmış maske ile eldivenlerin en çok toplu taşıma durakları çevresinde yere atılmış olduğu görülürken, atık olan bu ürünler Koronavirüs salgınının olduğu bir dönemde hijyen açısından da tehlike yaratıyor.

"Eldiven önermiyoruz"

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil, eldiven kullanımını önermediklerini belirterek, "Çünkü eldiven, kullananlara bir güven duygusu veriyor. Eldivenle bir yerlere dokunduktan sonra elinize, yüzünüze, gözünüze dokunduğunuzda; eğer eldivenle dokunduğunuz yerde sizi hastalandıracak kadar virüs partikülleri varsa onları direkt alıyorsunuz.



O eldivenler de dışarıya atılıyor. Bu yüzden mümkünse eldiven kullanmayın. Cerrahi maskeleri de sadece kronik hastalığı olan hastalar, kapalı yerlere girerken kullanabilirler.

Dışarı çıkarken maske kullanıyorlarsa yanlarında bir poşet taşısınlar ve çıkartınca onun içine koysunlar ya da hastaneden çıkıyorlarsa hastane çıkışlarında mutlaka tıbbi atık kutuları bulunuyor, o tıbbi atık kutularına atmalarını öneriyoruz.



Biz sürekli hijyen ve temizlik kurallarına uyalım diyoruz ama kendimizi korurken toplumda bizim için çalışan, temizlik yapan insanları enfekte etme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz."

Prof. Dr. Çıragil yere atılan maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa tutan kişiyi hasta edebileceğini belirterek, mutlaka kapalı çöp kutularına atılması gerektiği uyarısında bulundu.