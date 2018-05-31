Elçin Sangu'dan Nagehan Alçı paylaşımı: Onun adına utanmaktan ben yoruldum

Oyuncu Elçin Sangu'nun, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Habertürk canlı yayınına katıldığı programda İnce'ye soru soran gazetecilerden Nagehan Alçı için yaptığı paylaşımı dikkati çekti. Sangu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'da, "Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün (30 Mayıs 2018) akşam Hbaertürk canlı yayınına katıldı. Habertürk TV'deki 'Türkiye'nin Nabzı' programında Didem Arslan'ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Alçı'nın Muharrem İnce 'ye sorduğu sorular ve sonrası aldığı yanıtlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oyuncu Sangu, Nagehan Alçı'ya sosyal medya hesabından, "Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum o rezil olmaktan yorulmadı" diye yazdı.

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