Elçin Sangu'dan Kiralık Aşk 'spoiler'ı

'Kiralık Aşk' dizisi, ikinci sezonuyla Star TV’de başlıyor. Başrol oyuncuları Elçin Sangu ve Barış Arduç, yeni sezon tanıtım çekimleri için kamera karşısına geçti. Dizide 'Defne' karakterine hayat veren Sangu, "İlk sezondaki çok ağır dramlı ve gergin bir son sahneden sonra 'Defne'nin hayatında bir şeyler değişmiş olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Seyircilerimiz bizi yeni sezonda da yine her zamanki sevgileriyle, ilgileriyle izleyeceklerdir" dedi.



NTV'ye konuşan Sangu, dizi dışında kalben sıcak baktığı bazı sinema projelerinin olduğunu söyleyen Sangu, Mersin Üniversitesi Opera Bölümü’nden mezun olduğu için, “Projelerde eğer karşıma karaktere uygun, karakterin şarkı söylemesini gerektiren bir şey gelirse rolün icabı olarak söylerim. Ama ekstra olarak şarkı söylemek gibi bir niyetim yok” dedi.







