Elçin Sangu'dan Hürriyet yazarı Üstündağ'a yalanlama: Hiç haberim olmadı neden öyle yapmışım ki?

Oyuncu Elçin Sangu, Hürriyet gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın "Yeni projeye kadar kendini eve kapattı!" başlıklı yazısını yalanladı.

Sangu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç haberim olmadı neden öyle yapmışım ki? Hep başkalarından duyuyorum aşkolsun Elçin" ifadesini kullandı.

Üstündağ bugünkü köşesinde Sangu'nun yeni bir projede yer alana kadar evden çıkmama kararı aldığını yazmıştı.

Üstündağ şunları kaydetmişti:

"Güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni bir projede yer alana kadar evden çıkmama kararı aldı! Sangu hem pandemi koşulları yüzünden hem de yüzü eskimesin diye sosyal detoksa girdi. 2015 yılında yayınlanan “Kiralık Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, şimdilerde evinden çıkmıyor! En son Ezel Akay’ın “9 Kere Leyla” filminde rol alan Sangu, yeni bir projeye kadar kendini eve kapatmaya karar vermiş. Hem pandemi koşulları yüzünden hem de yüzünün eskimesini istemediğinden bu kararı alan güzel oyuncu, şu sıralar bol bol senaryo okuyormuş. Ama aldığım duyumlara göre henüz bir projeye “evet” demeyi de düşünmüyormuş.

Yıllardır üst üste dizi yapan ve sinema filmlerinde oynayan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayede hem yurtiçi hem de yurtdışındaki hayran kitlesini genişletmiş, ancak çok da yorulmuştu. Şimdi işlere uzun bir mola veren Elçin Sangu, bu süreci “sosyal detoks” olarak da değerlendiriyor.

Evinden çıkmayan ve kimselerle görüşmeyen Sangu, senaryoların yanı sıra bol bol kitap okuyup film seyrederek dinleniyor. 7.7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından da ara sıra fotoğraf paylaşarak hayranlarını kendinden mahrum bırakmıyor."