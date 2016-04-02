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Elçin Sangu: Aşırı erotizme karşıyım, tamamen çıplaklık bana göre değil

"Türkan Şoray benzetmesi gibi olmasın ama..."

02 Nisan 2016 17:26

Geçtiğimiz haftalarda milyonluk reklam anlaşmaları yaparak dikkat çeken Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, “Aşırı erotizme karşıyım, tamamen çıplaklık bana göre değil” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Elçin Sangu, önceki gün marka yüzü olduğu Elidor için Tanem Sivar’ın moderatörlüğünde basın mensuplarının karşısına geçti. 

Geçmişte şarkıcı ya da oyuncu olmayı kafasına koyduğunu söyleyen Sangu, hayatının akışının kendisini oyunculuğa sürüklediğini söyledi. Sangu, “Rol için soyunur musunuz?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Oyunculukta kurallarım var. Aşırı erotizme karşıyım. Türkan Şoray benzetmesi gibi olmasın ama tamamen çıplaklık bana göre değil.”

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