Elazığ'da taşımalı eğitim ile liselere taşınan öğrencilerden videolu şikayet

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'daki liselere taşımalı eğitim ile köylerden getirilen yaklaşık 105 öğrenci, servislere 14\'er yerine 20-22 kişi alınmalarına, okula 1 saat erken bırakılıp 1 saat geç alınmalarınasına tepki gösterdi, servis içinde olanları görüntüleyip ilgili kurumlara şikayette bulundu. Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaptıkları denetimlerde bazı araçların belirlenen koşullara uymadığının tespit edildiğini ve gerekli cezaların kesildiğini söyledi.

Elazığ\'da taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören lise öğrencileri, taşımalı eğitimde kullanılan servis araçlarındaki uygulamalara tepki gösterdi. Merkeze bağlı Tepeköy, Ürünveren, Sarıyakup,Tadım, Ballıca, Karaman, Ziyaret köy, Yemişlik, Çifteminare ve Yeniköy köylerinde oturan, Elazığ il merkezdeki meslek, imam hatip ve Anadolu liselerine gelen öğrenciler, servislerin öğrencilerle balık istifi gibi doldurulduğunu, okullarına 1 saat erken bırakılıp 1 saat geç alındıklarını öne sürdü.

Şikayetlerinden sonuç alamayan öğrenciler, normal şartlarda 14 koltuk bulunan servislere ayakta ve balık istifi gibi doldurulan öğrencilerin servis içinde yaşadıklarını cep telefonları ile görüntüleyip yetkililere gönderdiklerini söyledi. Öğrenciler, bu yıl ihalesi yapılan ve yaklaşık 105 lise öğrencisini taşımalı sistem ile kent merkezine taşıması gereken firmanın, 7 yerine 3-4 minibüs ile bu işi yaptığını iddia etti.

Konuyu BİMER ve Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne taşıdıklarını ancak şimdiye kadar çözüm bulunmadığını öne süren öğrenciler, en 8- 40 kilometre uzaklıktaki köylerine çoğu zaman ayakta gidip- geldiklerini söyledi. Öğrenciler, güvenlik güçlerinin zaman zaman denetim yaptığını ve sürücülere sadece para cezası kesildiğini, bunun yeterli olmadığını savundu.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ genelinde 94 taşıma merkezi okuluna 291 araçla 455 yerleşim yerinden 4616 öğrencinin taşındığını belirterek, şöyle dedi:

\"Yapılan taşıma ihalelerinin hemen ardından müdürlüğümüz tarafından taşıma yapan şirketler ve araçlar belirli periyotlarla zamansız denetlenmeye başlamış, taşıma şartlarına uymadığı tespit edilen firmalara gerekli uyarılar yapılarak ceza kesilmiştir. Bu denetimlerimiz aralıksız devam etmekte olup, Emniyet müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve Jandarma Trafik ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Müdürlüğümüz tarafından sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen hiçbir firma veya araca tarafımızdan müsamaha gösterilmeyecektir. Uygun olmayan araçla veya kapasitesinin üstünde öğrenci taşıyan araçlar yapmış olduğumuz sözleşmedeki maddeler uyarınca en ağır şekilde cezalandırılacak, öğrencilerimizin can güvenliğini tehlikeye atabilecek hiçbir olumsuz duruma müsamaha gösterilmeyecektir.\"

Gürtürk açıklamasında, yaptıkları denetimlerde bazı araçların belirlenen şartlara uymadığının taraflarından tespit edildiğini de belirterek, \"Gerekli mali cezalar kesilmiş, hem de konuyla ilgili idari inceleme başlatılarak şartlara uymayan firmaların sözleşmeleri iptal edilmiş ve teminatları yanmıştır. Öğrencilerimizin can güvenliğinin bizim için her şeyden önemli olduğunu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz\" dedi.



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