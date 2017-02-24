Elazığ'da maden ocağındaki işçi ölümü Meclis gündeminde

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan 22 Şubat 2017 tarihinde Elazığ’ın Alacakaya İlçesi İncebayır köyü Kapin bölgesinde krom maden ocağında bir işçinin üzerine kaya parçası düşmesi sebebiyle yaşamını yitirmesini TBMM gündemine taşıdı.

2016 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu en az 1.970 işçi hayatını kaybettiğine dikkat çeken Müslüm Doğan, OHAL’in ilanından sonra iş kazalarında yüzde 9 artış yaşanmasının nedenini ve bu konuda yapılan çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na sordu.

HDP’li Doğan’ın soru önergesi şöyle:

Basına ve kamuoyuna yansıyan haberlere göre 22 Şubat 2017 tarihinde Elazığ’ın Alacakaya İlçesi İncebayır köyü Kapin bölgesinde bir maden ocağında bir işçi üzerine üzerine kaya parçası düşmesi sebebiyle yaşamını yitirmiştir. Basında yer alan haberlere göre özel bir şirkete ait krom maden ocağında, tünel içerisinde çalışmakta olan işçilerin üzerine 1.5 ton ağırlığındaki kaya parçası devrildi. Düşen kaya parçası sonucu; kaya altında kalan 58 yaşındaki Ekrem Aksu tüm kurtarma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kayanın yarattığı göçük nedeniyle bir işçi de yaralandı. Olayla ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı belirtilmektedir.

2016 yılında iş cinayetleri sonucu en az 1970 işçi yaşamını yitirmiştir. OHAL’in ilanından sonra iş cinayetleri yüzde 9 artış göstermiştir. OHAL süresi içerisinde işçiler hak arama mücadeleleri türlü gerekçelerle yasaklanırken güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşullarına mahkum edilmektedirler.

- Basına yansıyan olayla ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı belirtilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

- Olayın yaşandığı krom maden ocağının çalışma lisansı ne zaman verilmiştir? Krom maden ocağı hangi şirkete aittir? Bu şirkete ait başka maden ocakları var mıdır?

- Bakanlık olarak krom maden ocağı en son ne zaman denetlenmiştir? Bu denetleme sonucunda herhangi bir aksaklık tespit edilmiş midir?

- Krom maden ocağında kaç işçi çalışmaktadırlar? Bu işçilerin sigortası zamanında yatırılmakta mıdır?

- Krom maden ocağında kaç iş güvenliği uzmanı çalışmaktadır? İş Güvenliği Uzmanı olası riskler konusunda işçileri bilgilendirmiş midir? Gerekli güvenlik önlemleri alınmış mıdır?

- OHAL’in ilanıyla birlikte iş cinayetlerinde gerçekleşen yüzde 9 artışın nedeni nedir? Bakanlık olarak kamuoyuna bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın işçi sağlığına ve işçinin güvenliğine yönelik düzenlemelerini yeterli buluyor musunuz? Bu konuda bakanlık olarak ne çalışmalar yapmaktasınız?