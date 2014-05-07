Elazığ'da kaybolan çocuk bulundu

Elazığ'da sabah ‘okula gidiyorum’ diye evden çıkan 9 yaşındaki çocuk, 15 saat sonra gece saat 23.00 sıralarında polis ekipleri tarafından, kent merkezinde Horasan Sokak'ta yalnız başına bulundu. Polis ekiplerinin köfte ekmek alarak karnını doyurduğu çocuğun öğretmeninin verdiği ödevi yapmadığı için çarşıya gittiği, ardından da eve dönemediği ortaya çıktı.

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi 251. Sokak'ta bir apartmanın 1. katında oturan ilkokul 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Kadir Yıldırımdinç, okula gitmek için sabah saat 07.00 sıralarında evden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı.



Anne Beyhan ile baba Ahmet Yıldırımdinç, 12.00 sıralarında eve gelmesi gereken oğulları gelmeyince yaptıkları aramada evlerinin 50 metre uzağında Kadir’in çantasını bulmuş ve polise haber vermişti. Elazığ İl Emniyet Müdürü Nihat İşlek'in talimatıyla küçük çocuğun bulunması için tüm polis ekipleri alarma geçti. Evde bulunan bir ekip, diğer birimlerdeki görevli tüm polislere tek tek kayıp olan Kadir'in fotoğrafını gönderdi. Kadir'in bulunması için ev çevresi, okulu ve kent merkezinde detaylı arama başlatıldı. Gece saat 23.00 sıralarında polis ekipleri, 9 yaşındaki Kadir'i kent merkezinde Horasan Sokak'ta yalnız başına buldu. Polisler, karnı aç olan çocuğa köfte ekmek alarak karnını doyurdu. 9 yaşındaki Kadir, daha sonra ekip aracı ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü. Çocuğunun sağ olarak bulunduğu haberini alan Ahmet Yıldırımdinç da Çocuk Şube’ye geldi. Ekip aracından inen küçük çocuk, "Baba" diyerek ağlayıp babasına sarıldı.

Ev ödevini yapmadığı için okula gitmemiş

Oğlunun bulunmasıyla duygulu anlar yaşayan Ahmet Yıldırımdinç, "Elazığ İl Emniyet Müdürlüğümüz ve valiliğimize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ellerinden geleni yaptılar ve oğlumu buldular. Sabah okul gidiyorum diye evden çıkmış, sonra belediye otobüsüne binmiş çarşıya gelip dolaşmış. Daha sonra da polisler bulmuşlar, sağ salim getirdiler. Oğlum öğretmeninin verdiği bir ödevi yapmadığı için okula gitmemiş, çantayı bırakıp çarşıya gelmiş" dedi. 9 yaşındaki Kadir'in ise sürekli babasına sarıldığı gözlendi.