T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Elazığ'da Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı açıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen, 'Derin Öğrenme Büyük Veri Analizi Platformu' (Değirmen) projesi kapsamında, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı açıldı

21 Aralık 2018 17:23

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen, \'Derin Öğrenme Büyük Veri Analizi Platformu\' (Değirmen) projesi kapsamında, Elazığ Fırat Üniversitesi\'nde Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı açıldı.
Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Kampüsü\'nde hizmete giren Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı\'nın açılışı FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev, Savunma Sanayii Başkanlığı uzmanlarından Sayım Gökyar, Mustafa Özlü ve proje ekibinin katılımıyla yapıldı.
Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı\'nın Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yapay zeka ile ilgili konularda önemli çalışmaları olacağını anlatan Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, \"Özellikle millileşme adına önemli bir proje. Devamının mutlaka gelmesi gerekiyor. Bugün bu laboratuvarı açarak bunun kalıcı hale geleceğinin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. 
Savunma Sanayii Başkanlığı uzmanı Sayım Gökyar ise Anadolu\'da böyle önemli bir laboratuvarın açılışına katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü\'ne gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini illeti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA SAVUNMA Sanayii Başkanlığı SSBBüyük Veri Analizi Platformu DeğirmenElazığ FıratBüyük VeriYapay Zeka Laboratuvarı açıldı FıratFÜ Mühendislik KampüsüYapay Zeka LaboratuvarıFÜ Rektörü Prof Dr
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24