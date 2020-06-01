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Koronavirüs

Elazığ Valisi: Kentimizde 10 gündür yeni Koronavirüs vakası yok

Bugüne kadar kentte 69 vaka görülmüştü

01 Haziran 2020 15:45

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte 10 gündür  yeni Koronavirüs vakası görülmediğini belirtti. Vali Kaldırım, ''Kontrollü sosyal hayat döneminde; maske, mesafe ve el temizliğine riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız.'' düşüncesini dile getirdi. 

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 69 Koronavirüs vakası görülen kentte alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirtti. Halka maske, sosyal mesafe ve el temizliği konusunda uyarıda bulunan Kaldırım, "Kıymetli Elazığlılar; bugün salgında yeni döneme girdik.
 Kontrollü sosyal hayat döneminde; maske, mesafe ve el temizliğine riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok, dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız" ifadesini kullandı. 

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