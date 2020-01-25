Elazığ depremi dolayısıyla dünyadan başsağlığı mesajları

Elazığ'da meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından dünyadan çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mesajında, Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Akıncı, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Elazığ'da meydana gelen deprem ve depremde hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirtti. Başbakan Tatar, "Şahsım, halkımız ve hükümetim adına tüm Türkiye'ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu: AB, Türkiye'nin yanındadır

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, depreme ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. AB, Türkiye'nin yanındadır" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, depremin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canı gönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Yunanistan Başbakanı: Yardım için ekiplerimiz hazır

Kanada Başbakanı Trudeau: Kalplerimiz sizlerle birlikte

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, deprem nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımlarken, "Bu akşam Türkiye'den yıkıcı haberler aldık. Kalplerimiz, bugünkü depremde yaralanan veya sevdiği birini kaybeden herkesle birlikte. Bu gece aklımızda siz varsınız" ifadelerini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: Kosova, Türkiye ve halkının yanındadır

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kalplerinin Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılarla birlikte olduğunu kaydetti. Thaçi, "Kosova bu trajik anlarda Türkiye Hükümeti ve halkının yanındadır. Kosova acil operasyonel yardım göndermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Boşnak lider Dzaferovic, Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Sefik Dzaferovic, deprem nedeniyleCumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Boşnak lider, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenizde meydana gelen trajik deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. Dualarımızla Türk halkının yanındayız. Size, Türk halkına ve özellikle depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Twitter hesabında Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarını derin başsağlığı diliyorum. Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Rama: Türk halkının yanındayız

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Rama, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Türk halkının yanındayız. Allah'tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlar

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Twitter hesabından, "Dost ve kardeş Türkiye devlet ve halkına, özellikle Elazığ'daki kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Elazığ merkezli depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)