Elazığ'da yıkılan binalardan birinde 8 kişi öldü: "Binanın depreme dayanıksız olduğunu daha önce belediyeye bildirdik"

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 73 bina çöktü. Çöken binalardan biri olan Dilek Apartmanı'nda yaşayan 28 daireden 8 kişi hayatını kaybetti. Bina sakinlerinden hayatta kalan Hakan Tahşi, binanın çürük olduğunu daha önce belediyeye bildirdiklerini, "2010’daki depremden sonra belediyeye 4 sene önce gittik. Bize ‘Kendi imkânlarınızla güçlendirme yapın’ dediler" sözleriyle anlattı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Kovancılar’da 2010 yılında, 51 kişinin öldüğü depreme rağmen eski yapıların yenilenmemesi Elazığ'da gerçekleşen ve şu ana kadar 31 kişinin hayatını kaybettiği depremde yeniden gündem oldu. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak’ta bulunan Dilek Sitesi’ndeki 9 numaralı bina da yeterli önlemlerin alınmadığı örneklerden biriydi. 28 daireden oluşan binadan 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, enkaz altındaki 9 kişiyi kurtarma çalışmaları da dün akşama kadar sürdü.

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Depremden sağ kurtulan Hakan Tahşi, binanın geçmişi sorulduğunda şunları söyledi: “Binamız 1987’de yapıldı; 1992’de teslim edildi. Zaten binamız çürüktü. En ufak sarsıntılardan etkileniyorduk. 2010’daki depremden sonra belediyeye 4 sene önce gittik. Bize ‘Kendi imkânlarınızla güçlendirme yapın’ dediler. Bir ara kentsel dönüşüm dedikodusu çıktı. Müteahhitler geldi. Ancak onlar 8 kat imar izni istedi. Ancak belediye buna izin vermeyince müteahhitler projeye yanaşmadı. Depreme dayanaksız olduğunu belediye biliyordu. Kolona elimizi vurduğumuz zaman, beton elimize geliyordu.”