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Koronavirüs

Elazığ’da bir apartman Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Polis apartman önünde nöbet tutmaya başladı

03 Nisan 2020 12:09

Elazığ’a şehir dışından gelen bir kişinin yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu, kaldığı 5 katlı apartman karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tüm tedbirler alındı. Şehir dışından gelenlerin de kontrol edildiği kentte Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana il dışından gelen bir kadının Koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 5 katlı apartmanı karantinaya aldı. Polisin 24 saat nöbet tutmaya başlayarak binaya giriş ve çıkışları yasakladığı apartmanda, test sonucu pozitif çıkan kadının çocuğuna da test yapıldığı ve onunda testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kentte dün itibariyle şehir dışından gelen herkesin 14 gün süreyle karantinaya alınacağı Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından açıklanmıştı.(İHA)

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