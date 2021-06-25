AFAD duyurdu; Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi'nin verisine göre ise depremin merkezi Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olurken, büyüklüğü de 5,3 olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı ve Bingöl Valisi Kadir Ekinci, depremin ardından yaptıkları açıklamalarda, herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını duyurdu.

Depremin ardından Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı bazı köylerde evlerde hasar meydana geldi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Sözcüsü Çataklı: Olumsuz bir ihbar yok

İçişleri Bakanı Yardımcısı Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun."

Bingöl Valisi: Ekipler sahada

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca: Can kaybımız ve yaralımız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan açıklama yaptı.

"Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, çevre illerimizde de hissedilen 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şükürler olsun, can kaybımız, yaralımız yok. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İhtiyaç anında bir çağrınızla yanınızdayız. Allah hepimizi afetlerden korusun."

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