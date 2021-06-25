Bingöl'de meydana gelen deprem nedeniyle bazı köy evlerinde hasar oluştu

Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da 3 köyde bazı evlerde hasar meydana gelirken, bir noktada ise kayalar çevreye yuvarlandı.

Deprem Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu İller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere bir çok noktadan da hissedildi.

Depremin merkezi Kigı ilçesine en yakın yerleşim yerlerinden Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyünde bir kaç evde, Karaçam ile Çelebi köylerinde 1’er evde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Bölgeye ilçe ve merkezden ekiplerin gönderildiği, herhangi bir yaralanma, can kaybının olmadığı bildirildi.

Öte yandan Kiğı-Yayladere yolunda kayaların yol ve çevreye yuvarlandığı, yola bir noktada zarar verdiği aktarıldı.

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