Prof. Dr. Naci Görür: Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz; sıkıntılı bölge

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yaptığı değerlendirmede, "Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge." dedi.
Görür, Twitter üzerinden depremin ardından şu ifadeleri kullandı:
"İyi akşamlar. Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge."