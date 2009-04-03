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Politika

Elazığ Ağın'da seçimler iptal edildi

Elazığ İl Seçim Kurulu, 'bir kişinin malul sayılabilecek birden fazla seçmenin yerine oy kullandığı' gerekçesiyle belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti.

03 Nisan 2009 03:00

Elazığ İl Seçim Kurulu, MHP Ağın İlçe Teşkilatının başvurusu üzerine, “bir kişinin malul sayılabilecek birden fazla seçmenin yerine oy kullandığı” gerekçesiyle belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti.

İptal kararının gerekçesinde, “Yasalara göre, bir kişi kendinden başka malul sayılabilecek en fazla bir seçmenin oy kullanmasına yardım edebilir. Ağın'da bir kişinin malul 3 kişiye yardım ettiği belirlendi. Seçim yasasına aykırı hareket edildiği için Ağın'da belediye başkanlığı seçimleri iptal edilerek, seçimlerin 7 Haziran'da yapılmasına karar verildi” görüşüne yer verildi.


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