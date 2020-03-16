El yıkamak dışında Koronavirüs’le mücadele için neler yapabiliriz?

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İmmünoloji Profesörü Akiko Iwasaki yeni tip Koronavirüs’e karşı alınabilecek tedbirleri sıraladı.

Iwasaki, Kovid-19 ve mevsimsel grip hastalıkları, belirtiler açısından oldukça benzerlik gösterdiğinin altını çizerek, "Ateş, öksürük, nefes darlığı halsizlik gibi. Sadece belirtilere bakara bu iki hastalığı birbirinden ayırmak çok zordur. Koronavirüs hastalığına sahip olup olmadığınızı anlamanın tek yolu test yapılmasıdır. Grip virüsünde, enfeksiyonu ve hastalığı önlemek için yapabileceklerimiz vardır. Mesela herkes yılda bir kere grip aşısı olmalıdır. Bu sizi grip enfeksiyonuna karşı koruyacaktır ama yeni tip Koronavirüs’e karşı korumaz." dedi.

İstanbul Gönüllüleri'nin sosyal medya hesabından paylaştıkları videoada, Iwasaki, Yeni tip Koronavirüs’e karşı bir aşı bulunmamaktadır. Grip virüsünün tedavisi için enfeksiyonun başlangıç aşamasında uygulanabilecek çeşitli tedaviler vardır. Kovid-19 çok yeni bir virüs olduğu için elimizde mevcut bir tedavi seçeceği de bulunmuyor." diye konuştu.

Iwasaki ellerimizi yıkamak dışında alabileceğimiz önlemleri şöyle sıraladı:

Sabunla ellerimizi yıkamak ve dezenfektan kullanmak haricinde yapabileceğimiz birkaç şey daha var. Mesela en önemli, sosyal güvenli mesafeyi ayarlamak. Kalabalık toplanmalardan ve kalabalık yerlerden uzak durmak. Ofise giderek çalışmak yerine evden çalışabilirseniz ve toplu taşımadan uzak durabilirseniz, bu da yardımcı olacaktır. Ayrıca yaşlı bireler ve kronik hastalığı olanlar gibi enfeksiyona yatkın kişileri korumak toplumun önceliğini olmalıdır. Kendinize dikkat edin. Bu önlemleri almak sadece sizi değil, başkalarını da hastalıktan koruyacaktır.