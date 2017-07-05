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Kültür-Sanat

El yazmaları yüz yıl sonra çözüldü

Yazmanın üzerinde ''mikvah'' geleneği olduğu anlaşıldı

05 Temmuz 2017 23:46

Voyinch El yazması'nın bir bölümü çözüldü. Sahibinin Yahudi bir doktor olabileceği düşünülüyor.

Yüz yıldan fazla bir süredir sırrı çözülemeyen ve Yale Üniversitesi’nde muhafaza edilen 'Voyinch El Yazması’nın bir bölümü çözüldü. Yazmaların sahibi İtalyan Yahudisi bir doktor olduğu düşünülüyor.

The Guardian’dan Danuta Kean’in haberine göre, paleograf ve akademisyenlerle çalışan Orta Çağ uzmanı John Dee, el yazmasının İtalyan Yahudisi bir doktora ait olabileceğini söyledi. 15’inci yüzyılda kullanılan bir kod ile yazılan el yazmasında bulunan “kadınların aynı anda yıkanma” tasviri, Ortodoks Yahudi kadınlarının uyguladığı “mikvah” geleneği olduğu anlaşıldı.

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