El yazısını canlandırmak için atölye açıldı



İş gereği aşk mektupları yazmak... Dolma kalem ya da keçeli kalemle satırları kâğıtlara dökmek. Berlin’deki 'Schreibstatt' yani yazı atölyesi isimli şirket, ölmeye yüz tutan güzel yazı yazma sanatını yeniden canlandırıyor…

Angelika Mbengue Wolf: "Bu bireysel bir ifade biçimi, tıpkı sesiniz gibi oldukça kişisel ve bireysel bir şey."

Lore Birkner: "İnsanı mutlu ediyor. Bilgisayar dünyasına kıyasla çok daha kişisel bir yanı var."

Eğitim değil yetenek aranıyor

Bir buçuk yıl önce kurulan firmada, çoğunluğu kadın, 60'ın üzerinde güzel yazı sanatçısı çalışıyor. Birçoğu bu konuda eğitim almadan, sadece yeteneklerini konuşturuyor. Her gün yaklaşık 2 bin iş yazışması, davetiye ve isim kartı hazırlıyorlar.

Firma sahibi Thorsten Petzold: "El yazısına günümüzde nerede ihtiyaç duyuluyor ki artık? En iyi örnek bendim bu konuda, bir kaç not yazıyordum sadece. Ya da tatilden bir kart atarsınız. Ya da bir mektubu el yazısıyla yazın bakalım. Bunlardan yola çıkarsak, güzel yazma sanatı günümüzde yok denecek kadar az."

Sevgililer günü kartı, eski Alman yazısı Sütterlin ile yazılmış bir tebrik, sanatsal yazım tarzları…

Ya da elle yazılmış iş mektupları. Firmaya gelen talepler artıyor. Çünkü elle yazılan mektuplar, bastırılanlardan daha değerli tutuluyor.

Thorsten Petzold: "Günümüzde kim birilerine hususi elle bir şeyler yazıyor ki? Ya çok sıkı arkadaşlar ya da biri için gerçekten zaman ayıran kişiler. Ve bu şekilde, tamam bu kişi benimle ilgileniyor ve benim için zaman ayırıyor diye düşünüp, tamam ben de zaman ayırıp, mektubu açıp okuyacağım diyorsunuz."

Bu el yazısı çok özel olanlardan. Alman yazar Heinrich von Kleist'ın yazısı. Ancak bu kez tüylü kalemi Miriam Sachs yönlendiriyor. Miriam Sachs, el yazısını taklit etme üzerine uzmanlaştı. Özellikle de tanınmış yazarlardan etkilendi.

"Bu beni çocukluğumdan beri hep çok etkilemiştir. İnanılmaz güzel bir el yazısı olan bir Almanca öğretmenim vardı. Artık onun bir Goethe hayranı olduğunu biliyorum, ondan çok esinlenmiş. Ben de ona o kadar hayranlık duydum ki, gizlice hep onun yazısını taklit etmeye çalıştım. Ama tabii, bu biraz başkasının alanına girmek gibi."

Taklit yeteneği iş modeline dönüştü

Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Miriam Sachs, yazılarını dekorun bir parçası haline de getiriyor. Film yapımcıları ve müzelerden de talep alıyor. 44 yaşındaki sanatçı, taklit yeteneğini bir iş modeline dönüştürdü.

Miriam Sachs'ın yeni işlerinden biri... Johann Wolfgang von Goethe'nin el yazısı.

Ve yine yazar Franz Kafka'nın kenarlı el yazısına da, kendi el yazısı kadar hâkim.

Miriam Sachs: "T'nin çizgisi öyle kalın ve büyük ki, sanki yazdığı kelimeyi, bir kez daha yeniden buluyor gibi."

Şevkli yaylanmalara sahip Nicolas Ouchenir, güzel yazı yazma sanatı dünyasında adeta bir yıldız. 11 yıldır büyük moda evlerinin etkinlikleri için davetiyeler yazıyor. Ve her seferinde yeni yazı tarzları geliştiriyor.

Öyle ki kendi yazı markasını geliştirdi.

Nicolas Ouchenir: "Kurşun kalem ile dolma kalem arasında seçim yapılması gerekirse, bence her zaman dolma kalem seçilmeli. Çünkü dolmakalemle yazmak ve kullanılacak kelimeleri seçmek için daha yoğun çaba sarf ediliyor. Ayrıca, mürekkep daha dayanıklı."

Thorsten Petzold şirketi Schreibstatt yani 'yazı atölyesi' de geçen zaman içinde başarı sağladı ve işlerini artırdı.2013 yılında Güzel Mektuplar adlı internet platformunu kurdu. Burada daha ziyade bireysel taleplere cevap veriliyor ve 17 euro karşılığında mektup, 8 euro karşılığındaysa kartpostal yazılıyor.

Sonuçta mektuplar, herkesin kendi dolma kaleminden damlamasa da, kalbin en derinliklerinden gelmek zorunda...