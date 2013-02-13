El ve ayakların daha fazla üşümesinin sebebi 'damar daralması'

Yapılan araştırmalara göre kadınların vücudu kas dokusunun erkeklere göre az, yağ dokusunun fazla olması nedeniyle 0.4 fahreneit derece daha sıcak ancak bu sıcaklığa rağmen eller 2.8 derece daha soğuk. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen, ellerin ve ayakların devamlı üşümesinin nedeni ise kan damarlarındaki daralma.



Hurriyet'in İngiliz internet sitesi Daily Mail'e dayandırdığı haberine göre kılcal damarların gerçekleştirdiği mikrosirkülasyon sayesinde derimiz sıcak kalıyor. Ancak vücut herhangi bir soğukla karşılaştığı anda, kılcal damarları adeta "kapatıyor" ve kalp, akciğer gibi yaşamsal iç organları ısıtmak için çalışmaya başlıyor.

Bu sürece de tıpta kan damarlarındaki daralma deniyor. Soğukta kaldığımızda kol ve bacaklara, dakikada ortalama 0.02 litre daha az kan pompalanıyor. Bu bazen 2 ya da üç litre de olabiliyor.

Yani vücut sıcaklığını önemli ölçüde etkileyecek bir miktar. İşte soğuk havalarda ellerin ve ayakların vücuttaki en soğuk yer olmasının hatta bazen morarmasının sebebi bu.