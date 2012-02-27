El titremesi neyin habercisi?

T24 - El titremesinin bazı hastalıkların işareti olabileceğini belirten nöroloji uzmanları uyardı: Elleriniz titriyorsa vakit kaybetmeden doktora gidin.

ntvmsnbc ve Ajanslar'dan derlenen habere göre, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Erdoğan, genç yaşlarda görülen el titremesinin bazı hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan, son yıllarda el titremesi şikâyetiyle çok sayıda hastanın kendilerine başvurduğunu belirterek şunları söyledi:

''İleride sıkıntı yaratabilecek bazı hastalıklar elde titremeyle başlayabiliyor. Örneğin Parkinson hastaları genellikle diğer bulguların farkına varmayıp eldeki titreme yakınmasıyla bize başvurabiliyor. Bu tarz hastalarda genellikle istirahat ederken belirgin olan bir titreme söz konusudur. Bazen de guatr sorunları olan veya kullandığı çeşitli ilaçlara bağlı titreme yaşayan hastalarımız oluyor. Yine çok önemli olmayan ama hastanın günlük hayatını etkileyebilen hastalıklar var. Bir şeye uzandığında veya tuttuğunda elleri titreyen hastalar gibi. Günlük hayatı etkileyebildiği için bazen bu hastalar sosyal hayattan kendilerini soyutlayabiliyor, insan içine çıkmıyor, çünkü titreme giderek artıyor, hastanın yaşamını çekilmez hale getirebiliyor.''

Titremenin karakteri önemli

Genç yaşlarda görülen titremenin nedeninin heyecan, stres veya sıkıntı olabildiğini ifade eden Erdoğan, ''El titremesi birçok hastalığın habercisidir. Bu nedenle çok önemsenmelidir. Gençlerdeki el titremeleri guatr, vitamin eksikliği ve ailesel bazı tip hastalıkların da belirtisidir. Ellerde titreme varsa mutlaka bir hekim görüşüne başvurulmalı. Titremenin karakteri çok önemli. Hastanın günlük hayatını etkileyen ancak masum bir titreme olabileceği gibi ilerleyici bir hastalığın belirtisi de olabilir'' dedi.