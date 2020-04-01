El sıkıştığı ve sohbet ettiği doktorda Koronavirüs tespit edilmişti; Rusya Devlet Başkanı Putin, evden çalışmaya başladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta temasa geçtiği bir doktorun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıdığının tespit edilmesinin ardından görevlerini evinden sürdürme kararı aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Başkan bugünlerde evden çalışmayı tercih ediyor" dedi. Putin, bugünkü kabine toplantısını telekonferans formatında gerçekleştirdi.

Putin'in Moskova'nın biraz dışında bulunan Novo-Ogaryovo'daki başkanlık konutunda kaldığını ifade eden Peskov, "Gerekli tüm önlemler alınıyor" diye konuştu.

Moskova'nın ana Koronavirüs hastanesi Kommunarka'nın başhekimi dün Koronavirüs testinin pozitif geldiğini açıklamıştı. Geçen salı günü Dr. Denis Protsenko, Putin'le görüşmüş ve el sıkışmıştı. Putin, hastane ziyareti sırasında sarı bir koruyucu kıyafet giymişti, ancak Protsenko'yla konuşurken bu önlemleri almamıştı.

Peskov, Putin'le birlikte Kommunarka hastanesine giden herkese test yapıldığını ve Rusya liderinin "iyi olduğunu" söyledi.

Rusya'da şu ana kadar 2 bin 777 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 24 kişi hayatını kaybetti.