El Salvador, volkan enerjisi kullanarak Bitcoin elde etti

El salvador, bir yanardağdan gelen volkan enerjisini kullanarak Bitcoin elde etti.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 0,00599179 Bitcoin, yani yaklaşık 269 dolar çıkarıldığını aktardı.

Bukele "Hala test ediyor ve kuruyoruz ancak bu resmen volcanode'dan ilk Bitcoin madenciliği" dedi.

El Salvador, geçtiğimiz günlerde Bitcoin'i yasal olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

TIKLAYIN: El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi kabul eden ilk ülke oldu

El Salvador'da yurtiçi enerji üretiminin yaklaşık dörtte biri jeotermal enerjiden geliyor.

Daha önce yanardağların enerjisinden Bitcoin madenciliği İzlanda ve Norveç'te de yapılmıştı. Söz konusu ülkelerde bütün enerji üretiminin yaklaşık yüzde 100'ü yenilenebilir enerjiden sağlanırken, kripto para madencileri, makinelerine güç sağlamak için ucuz hidroelektrik ve jeotermal enerjiden yararlanıyor.

Dünya genelinde kripto para madenciliğinde kullanılan fosil yakıt enerjisinin çevreye verdiği zarar tartışılırken, Tesla CEO'su Elon Musk'da bu konuya dikkat çekmişti. Musk, kripto para madenciliğinde kullanılan enerjinin çevreye zarar verdiği gerekçesiyle Tesla araçların alımlarında kripto para ödemesi yapılması kararını askıya almıştı.

TIKLAYIN: Elon Musk ödemeyi durdurdu, Bitcoin çakıldı!