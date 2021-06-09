El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi kabul eden ilk ülke oldu

Kripto para birimi Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi parası oldu. Resmi para birimi olarak ABD dolarını kullanan El Salvador'da meclis, Bitcoin'i de yasal para birimi kabul etti.

El Salvador meclisinde yapılan oylamada dünyada ilk niteliğinde bir karar çıktı. Orta Amerika ülkesi El Salvodar'da Bitcoin'in yasal para birimi olarak kabul edilmesi teklifi, kongre tarafından onaylandı.

Böylece El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk devlet oldu. 6,5 milyon nüfuslu ülkede ABD Doları'nın yanı sıra Bitcoin de yasal para birimi olarak kullanabilecek.

El Salvador meclisindeki oylamada 62 evet, 19 hayır ve 3 çekimser oy çıktı.

Artık ülkede her yer Bitcoin'i yasal olarak kabul etmek zorunda kalacak. Devlet Başkanı Nayib Bukele, oynaklığı fazla olan Bitcoin'de yaşanacak kayıpları engellemek için anında dönüşüm imkanı sağlanacağını söyledi.

Ayrıca El Salvador hükümeti, ilerleyen günlerde planlarını konuşmak için IMF ile buluşacak.

Bukele: El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek

Nayib Bukele, tasarıya ilişkin "Bu yüzden kampanya vaadimi fiilen gerçekleştiriyorum. Bitcoin yasallaştığı taktirde El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek" demişti.

Bukele, yasanın El Salvador halkına istihdam oluşturacağına da vurgu yaparak, "Gelecek hafta El Salvador'da Bitcoin'i yasal şekle dönüştürecek bu öneriyi Kongre'ye göndereceğim. Kısa vadede bu gelişme istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce insan için finansal katılımı teşvik etmeye yardımcı olacak" ifadesini kullanmıştı.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların yılda ülkelerine 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para gönderimini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.

Prof. Demirtaş, ekonomi gazetelerini eleştirdi: Konu ile ilgili savaş olduğu açık

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, El Salvador'un Bitcoin'i resmen tanımasına ilişkin "Bu konu önemli çünkü ilk defa gelişmekte olan bir ülke Bitcoini resmen tanımış oluyor. Artık ülkedeki her türlü MAL ve HİZMET, Bitcoin cinsinden alınıp satılabilecek" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Demirtaş, ekonomi kanallarını ve gazetelerini de eleştirirken, Bitcoin'in fiyatının düşeceği tahminlerini paylaşan kurumlara yönelik "Haberi tıklıyorsunuz, içerik yok. Resmen çöp. Bitcoin 20 Bine düşebilir mi? Elbette her şey mümkün. Ama bunu yazan haber kanalı Bitcoin hakkında yukarı yönlü tahminleri de yazmak ZORUNDA" dedi.

Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaştığı değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

"Hazırlıklar 90 gün sürecek. Bu sürede El Salvador başlangıç olarak 150 Milyon Dolarlık bir ana FON kuracak. Bu fonda para BTC değil Dolar olarak tutulacak.

"Bu Fonun amacı şu. Siz diyelim ki El Salvador'da Domates satıyorsunuz. Biri sizden 100 Dolarlık Domates almak istedi ve ödemeyi ise Dolar değil Bitcoin cinsinden yapmak istedi. Siz ödemeyi Bitcoin olarak kabul etmek zorunda olacaksınız. Ama bunu cüzdanınızda Bitcoin olarak taşımak istemezseniz, o zaman 150 Milyon Dolarlık fon kullanılarak Bitcoinleriniz alınıp sattığınız malın sattığınız fiyatı kadar dolar alacaksınız (yani yukarıdaki örnekteki gibi 100 Dolar). Bu sırada Bitcoin değeri artarsa siz hala 100 Dolar alıyor olacaksınız. Eğer Malınızı sattıktan sonra Bitcoin alıp tutmak isterseniz o zaman o da sizin kararınız olmuş olacak.

"Bitmedi! 3 tane Bitcoin karşılığında El Salvador'da oturma ve yaşama hakkına da sahip oluyor olacaksınız. Nayip Bukele'nin söylediğine göre Blockchain üzerinden teknoloji geliştiren firmalara ileride daha da fazla destek verilecek!

"Yine bitmedi! El Salvador Volkan'ları ile ünlüymüş. Dünkü konuşmasında Başkan zaten söylemişti. Ama az önce de detayları verdiğine göre, El Salvador, Jeotermal enerji kullanarak BİTCOİN madenciliği yapmanın da önünü açıyor.

"El Salvador gibi küçük bir ülkeye bunun desteği olacaktır. Her şeyden önce bu konuda ilk olmaları nedeni ile tüm basının dikkatini çektiler. Kesinlikle Turist sayılarında artış olacaktır. Ayrıca Madencilikten ciddi gelir elde edebilirler.

"Bizim İngilizce FUD dediğimiz bir şey var: FUD = Fear (Korku) + Uncertanity (Belirsizlik) + Doubt (Şüphe)... İşte Ana akım Amerikan medyası tam anlamı ile yalan haberler aracılığı ile bunu yayıyor.. İlk defa medya da bir yönlendirme olduğu açıkça görülüyor.

"Örneğin bu haber Bitcoin 20,000 e düşer diyor... Haberi tıklıyorsunuz, içerik yok. Resmen çöp. Bitcoin 20 Bine düşebilir mi? Elbette her şey mümkün. Ama bunu yazan haber kanalı Bitcoin hakkında yukarı yönlü tahminleri de yazmak ZORUNDA.

"Sonuç itibari ile konu ile ilgili savaş olduğu açık... El Salvador haberi önemli bir haber.. Başka ülkeler de bu işe katılır mı göreceğiz (Arjantin? Peru? Brezilya? Costa Rica?)"