El Nusra'dan Paris açıklaması: Sapkın bir mezhebin kafirlere karşı başarısı...

El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, Paris saldırılarını destekleyen bir açıklama yayımladı. Suriye'de IŞİD'le savaşmakta olan El Nusra, açıklamasında "Sapkın bir mezhebin kafirlere karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirmesinden mutluyuz" deniyor.

Middle East Eye'ın haberine göre, açıklamada böylesi bir saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmek isteyecekleri söyleniyor. İbn Teymiye'nin bu konuyu açıkladığı ve iki taraf arasında seçim yapmak gerektiğinde "kafirlerden yana olunmaması gerektiği söylenen" açıklamanın yanı sıra başka bir El Nusra sözcüsünün de Beyrut'ta gerçekleşen saldırıları kutladığı ancak saldırıların IŞİD'i desteklememeye sebep olmaması konusunda uyarılarda bulunduğu belirtiliyor.

Suriye'de El Nusra Cephesi ile yan yana savaşan Ahrar'uş Şam ve İslam Ordusu'ndan gelen açıklamalarınsa IŞİD'in saldırılarına daha soğuk olduğu bildiriliyor.