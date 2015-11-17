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Dünya
Deutsche Welle

Paris katliamı Pegida'ya taraftar kazandırmadı

Almanya'daki İslam ve yabancı aleyhtarı Pegida hareketinin Dresden'deki gösterisinde Berlin yönetiminin göç politikası eleştirildi.

17 Kasım 2015 10:42


Paris'teki terör saldırılarının ardından Almanya'nın Dresden şehrindeki İslam ve yabancı aleyhtarı Pegida hareketinin taraftar sayısı endişelerin aksine artmadı.

Pegida'nın Pazartesi akşamı düzenlediği gösteriye 7 bin ila 8 bin kişinin katıldığı bildirildi. Bir hafta önceki gösteriye katılanların sayısı da o civardaydı.

Gösteride konuşan yabancı düşmanları Cuma günü Paris'te vuku bulan terör saldırılarını siyasi amaçları doğrultusunda istismar etmeyi denediler.

Tarihi Semper Operası önündeki meydanda düzenlenen gösteride terör saldırılarında ölenler için saygı duruşunda bulunuldu ve bazı göstericilerin Fransa bayrağı taşıdıkları görüldü.

Taşınan afişlerde, Paris'teki terör kurbanlarıyla dayanışma içinde olunduğu ve Almanya'nın da bu tür saldırılara hedef olabileceği mesajlarına yer verildi.

Konuşmacılar Almanya Hükümetini yanlış göç politikası izlemekle itham ettiler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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