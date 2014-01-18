El Kaide'ye yönelik operasyonda tutuklu sayısı 13'e çıktı

Van merkezli Adana, Gaziantep, İstanbul, Kilis ve Kayseri'de, El Kaide örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişinin sorguları ve duruşmaları sona erdi. Bugün sabah saatlerinde kalan son beş kişi de çıkarıldıkları mahkemece örgüt üyeliği suçundan tutuklandı. Böylelikle dünden bu yana tutuklananların sayısı 13, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalanların sayısı ise 12 oldu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, teknik ve fiziki takiplerin değerlendirilmesi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile dört gün önce Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Van Adana, Gaziantep, İstanbul, Kilis ve Kayseri'de yapılan operasyonlarda aralarında El Kaide'nin önemli isimlerinden ve Guantanamo Hapishanesi'nde tutulan İbrahim Şen, Akit Gazetesi'nin Van eski sorumlusu Kenan Gül ve Haksöz Dergisi yazarı Abdulkadir Şen'in de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Örgüt üyeliği şüphesi

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü önceki gün adliyeye sevk edildi. Bunlardan beşi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sekizi, 'Örgütü üyeliği' suçundan mahkemeye sevk edildi. Dün sabaha kadar süren mahkemede Ekrem M., Alpaslan K., Abdullah K. ve M. Ali T. tutuklanırken, dört şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltındaki kalan diğer 12 şüpheli, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolunden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliye getirildi. Adliyeye çıkarılan 12 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sek edildi. Sabaha kadar süren duruşmada şu ana kadar dört kişi örgüt üyeliği suçundan tutuklandı, üçü serbest bırakıldı. Beşinin ise bu sabahtan itibaren yargılanmalarına başlandı.

Tutuklananların sayısı 13'e çıktı



Van merkezli Adana, Gaziantep, İstanbul, Kilis ve Kayseri'de, El Kaide örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 5 kişi daha bu sabah sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Böylece örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişiden tutuklananların sayısı 13'e çıkarken, 12 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.