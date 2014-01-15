El Kaide operasyonunda yetkili 8 savcının korumaları değiştirildi

Van Cumhuriyet Başsacılığı'nın talimatıyla Van merkezli Adana, Gaziantep, İstanbul, Kilis ve Kayseri'de El Kaide örgütüne yönelik yapılan operasyon da gözaltına alınanların sorguları devam ederken, Van'da Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10'uncu maddesi ile yetkili 8 savcının koruma polisleri de değiştirildi.

Van merkezli 6 ilde yapılan El Kaide operasyonu sonrası Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Devlet Çıngı ile Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Serdar Bayraktutan dün görevden alınırken, dün akşam Van Savcılığı'nda da koruma polislerine yönelik değişiklik yapıldı. 8 TMK savcısının koruma polislerinde de değişiklik yapıldığı belirtildi.