El Kaide'den özür: Yanlış kişinin başını kesmişiz!

Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, Halep'te bir Sünni savaşçının önce kafasını kesti, ardından "Alevi sanmıştık, yanlışlık oldu, Allah'tan af diliyoruz" diye özür videosu yayımladı.

Suriye'de Esad'a karşı savaşan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve Ahrar Şam Tugayı’na bağlı militanlar, Alevilere karşı gösterdikleri vahşetin dozunu günden güne artırıyor. Militanlar, kendileriyle birlikte savaşan bir arkadaşlarını ‘yanlışlıkla’ başını keserek öldürdükleri için özür diledi. Özür videosu yayınlayan militanlar, baş kestikleri için değil, yanlışlıkla kendi arkadaşlarını düşman gruptan zannederek öldürdükleri için özür diliyorlar. Bu ‘yanlışlığa’ yol açan olaylar silsilesi ise bir hayli ilginç.

Esad'ın askerlerine yakalandığını sandı

İngiliz Daily Telegraph gazetesinden Richard Spencer’ın yaptığı ve radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre olay, Ahrar Şam Tugayı komutanlarından Muhammed Fares’in Halep’teki bir çatışma sırasında vurulması sonrasında yaşandı. Fares, hastaneye getirildiğinde, devlet Başkanı Beşşar Esad’a bağlı Suriye Ordusu tarafından yakalandığını zannetti. Esad’ın Arap Alevisi olması nedeniyle ordusunun askerlerinin de bu görüşte olacağını varsayan Fares, Şii inancına sahip olmadığı halde, kendisini ele geçiren ve Alevi olduklarını düşündüğü askerleri etkilemek için, İmam Ali ve Hüseyin hakkında 'sayıklamalarda' bulundu.

Ancak yaralı haldeki Fares’in etrafındakiler, Suriye Ordusu’nu askerleri değil, IŞİD’in “Şii/Alevi olmayı ölüm nedeni sayan” militanları, yani silah arkadaşlarıydı! IŞİD savaşçıları, Şii zannettikleri Fares’i başını keserek öldürdü ve bu olayı videoya da kaydetti. İnternette yayınlanan bu videoda, Halep’teki IŞİD ve Ahrar Şam Tugayı üyeleri, bıçaklarını tehditkar şekilde savururken ve sakallı bir adamın kopmuş kafasını ellerinde tutarken görülüyordu. Videodaki militanlar, Beşar Esad lehine savaşan Iraklı Şii militan grubundan bir adamın kafasını nasıl kestiklerini zafer havası içinde anlatıyordu.

Hz. Muhammed'den alıntıyla savunma

Ancak video diğer muhalif militanlar tarafından izlendikten sonra, kafası kesilen kişinin Iraklı bir Şii değil, Suriyeli bir Sünni ve Ahrar Şam Tugayı komutanlarından Muhammed Fares olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine bir açıklama yapan IŞİD sözcüsü Ömer Kahtani, yapılan hatayı anlatırken Hz. Muhammed’in bir sözüne atıfta bulunarak, “Allah, inançlı birini yanlışlıkla öldüren kişiyi affeder” diye konuştu. Kahtani sözlerinin devamında, bu ‘olayın’ gerekli merciler tarafından araştırılacağını da ekledi.