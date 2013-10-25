'El Kaide Türkiye için 10 bombalı araç hazırladı' iddiası

İçişleri Bakanlığı'na gizli yazı gönderen Jandarma Genel Komutanlığı, Suriye'deki radikal dinci terör örgütü 'Irak Şam İslam Devleti'nin Türkiye'de bombalı saldırılar yapmak için hazırlık yaptığı istihbaratını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, El Kaide terör örgütüyle bağlantılı olarak Suriye’nin Rakka kentinde faaliyet gösteren Irak Şam İslam Devleti adlı radikal dinci terör örgütünün Türkiye ’ye yönelik bombalı araç eylemleri gerçekleştirmek amacıyla 10 bombalı araç hazırladığını tespit etti.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan’ın haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı’na önemli bilgilerin yer aldığı bir istihbarat değerlendirmesi gönderdi.

Kurban Bayramı tatilinden hemen önce “gizli” yazıyı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na gönderen Jandarma Genel Komutanlığı, El Kaide’yle bağlantılı olarak Suriye’nin Rakka kentinde faaliyetlerini yürüten Irak Şam İslam Devleti adlı radikal dinci terör grubuyla ilgili bilgiler aktarıldı. Aynı zamanda “Devleti İslam” olarak da adlandırılan terörist grubun, Türkiye’de eylem yapılmasını planladığı ve söz konusu eylemler için 10 bombalı araç hazırlandığının belirlendiğini bildirdi.

Sahte Türk plakaları

Yazıda, cip ve otomobillerden hazırlanan bombalı araçların plakalarının sahte Türk plakaları olduğu ve araçların sınırdaki tel örgülerin kesilmesiyle oluşacak açık alanlardan Türkiye’ye sokulacağı yönünde elde edilen bilgilere yer verildi. Ekim ayı içinde Avrupa ’da yapılacak Suriye toplantısında Türkiye’nin tavrına göre eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin belli olacağı belirtilirken, Türkiye’nin Devleti İslam Örgütü’nü Suriye’deki muhalif gruplar içinde görmesi halinde eylemlerin yapılmayacağı bilgisi yer aldı. Bu yazının Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na ulaşmasının hemen ardından tüm kentlerdeki polis ve jandarma birimleri uyarıldı.