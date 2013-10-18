Reuters: El Kaide Türkiye'yi tehdit ediyor

İngiliz haber ajansı Reuters, Suriye’nin kuzeyinde El Kaide’nin güçlenmesinin, Türkiye’yi yeni bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını yazdı.

Reuters ajansının yorumuna göre, uzun süredir Suriye’nin parçalı muhalefetine desteğin liderliğini yapan Türkiye, bunun Beşşar Esad yönetiminin devrilmesini hızlandıracağını ve radikal İslamcı unsurların denetim altında tutulmasını sağlayacağını savunuyor. Ancak yoruma göre, El Nusra Cephesi ile Irak ve Levant İslam Devleti (ISIL) gibi radikal İslamcı grupların, son haftalarda Türkiye sınırındaki bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesiyle, Ankara’nın stratejisinin hatalı olduğu giderek ortaya çıkıyor. Reuters’e göre, Türk hükümetine yakın bir kaynak, “El Kaide’yi desteklemekle suçlanıyoruz” diyerek Amerikalı yetkililerin geçen ay New York’ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında konuyla ilgili kaygılarını dile getirdiklerini söyledi. Aynı kaynak, “Nazik ama agresif bir şekilde eleştirdiler. Dikkatleri Esad’dan El Kaide’ye kaymıştı” diye konuştu. Hükümete yakın kaynak, “El Nusra ile birlikte değiliz, El Nusra da bundan memnun değil. Bu kirli bir savaş. Artık hiçbir şey siyah ya da beyaz değil. Sınırımız eskisi gibi güçlü değil, çok kırılgan. Anadolu’nun bir kasabasından kimse Suriye’ye demokrasi için savaşmaya gitmez. Ama cihatçılar kâfire karşı savaşmaya gider. Türkiye için tehlike bu” diye konuştu.

‘Taktik bir hata oldu’

El Kaide bağlantılı grupların, geçen ay sınırın bazı bölümlerini geçici olarak kapatması üzerine Türkiye’yi tehdit ettiği belirtilen haberde, Genelkurmay Başkanlığı’nın, Türk topraklarına düşen bombalara ISIL savaşçılarını vurarak cevap verdiği hatırlatıldı. Reuters’a konuşan, bölgedeki bir Türk yetkili ise yabancı savaşçıların Suriye’ye geçişine resmi olarak izin verilmediğini, ancak uzun sınırdan geçen bazı gruplar olduğunu, yabancı savaşçıların, Esad güçlerine karşı daha etkili oldukları için Suriyeli muhalifler tarafından başta memnuniyetle karşılandıklarını söyleyerek “Bu taktik bir hata oldu ve şimdi tamamen farklı bir güç dengesi görüyoruz” dedi. Aynı yetkili, “Suriye’deki cihatçı muhalefet tehdidine karşı çeşitli muhalif kuvvetler aracılığıyla elimizden geleni yapıyoruz ama bu gruplara destek Türkiye’nin tek başına kontrol edemeyeceği kadar büyük” diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili de, “Bu Esad’ın istediği şey. Böylece Suriye’de yaşananın kendisi ve halk arasında bir çatışma değil, radikal gruplara karşı bir savaş olduğu algısını yaratıyor” diye konuştu.