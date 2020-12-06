El-Kaide'den yargılanan Halis Bayancuk'tan Cübbeli Ahmet'e: "Kendine bir irin çukuru kazmanı ve bu duruma hazırlanmanı tavsiye ediyorum"

Tevhid Gündemi internet sitesinde Halis Bayancuk Cübbeli Ahmet Hoca için "Cübbeli Ahmet ismindeki adam, hem yalancıdır hem müfteridir hem de iddialarının hiçbirine delil zikredemeyecek kadar aciz bir insandır" dedi.

Bayancuk şöyle yazdı:

"Ey müfteri"

"Sen diyorsun ki: “Bu insanlar bizim malımızı, canımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı kendilerine helal görüyorlar.”

Ey Müfteri! Ben seni Allah adına, bu söylediğine delil getirmeye davet ediyorum ve biliyorum ki ebediyen buna delil getiremeyeceksin.

O programda yüz binlerce insana hitap ederek, “Ben bugüne kadar kimseye kâfir demedim.” diyorsun. Ben, muayyen olarak kendilerine kâfir dediğin onlarca ismi ispatlayabilirim. Anladık, yalan söylerken Allah’tan korkmuyorsun; peki, saçına sakalına düşen aktan da mı utanmıyorsun? Senin karşındaki insanların da senin gibi vazifeli ve “Senin böyle konuşmaların var.” diye sana cevap vermiyorlar. Ancak sen, Allah’ın (cc) bu sözlerini karşına çıkaracağına, seni hesaba çekeceğine inanmıyor musun?

"Ahlaksızlığın mezhebi yoktur"

Sen, ekranlarda 2.000 tane silahlı selefî dernek olduğunu anlatıyorsun. Daha sonra ifade vermeye gittiğinde: “Ben bunu bilmem şu abiden duydum, bu abiden duydum.” diyorsun. Bu abilerinin kulağına fısıldadıklarını duyuyorsun da Peygamberimizin (sav) şu hadisini neden duymuyorsun:



“Kişiye yalan olarak her duyduğunu aktarması yeterlidir.”

Her duyduğunu çıkıp her yerde söyleyemezsin. Söyleyebilmen için bir delilinin olması gerekir.

Şunu sorabilirsin: “Peki, bu düşüncede olup da yanlış yapan insanlar hiç mi olmadı?” Olabilir. Ahlaksızlığın dini yoktur. Ahlaksızlığın ideolojisi yoktur. Ahlaksızlığın mezhebi yoktur. Ahlaksızlık, ahlaksızlıktır. İnsanların kabir azabıyla ilgili korkularını kullanarak, onlara yanmaz kefen satan dolandırıcılar pekâlâ olduğu gibi; aynı şekilde tekfir ahkâmını kullanarak ahlaksızlık yapan insanlar da olabilir. Kur’ân kursu açma iddiasıyla insanların çocuklarını alıp istismar eden ahlaksızlar pekâlâ olduğu gibi; tekfir ahkâmını kullanarak ahlaksızlık yapan insanlar da olabilir. Günümüzde, Kemalist ve CHP’den olan bir kişi, insanların namusuna musallat oluyor ve bu nedenle yargılanıyor. Sosyalist bir partiye mensup bir kişi, seçmenini taciz ediyor ve yargılanıyor. Tarikatçı bir adamın, çocukları taciz ettiği açığa çıkıyor ve yargılanıyor.

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"İftiracının cezası..."

Cübbeli Ahmet, iftiralarına devam ediyor ve şöyle diyorsun: “Bu insanlar dışarıdan para alıyorlar. Ben kesin olarak inanıyorum ki bu insanlar dışarıdan para alıyorlar.” Peki, delilin nedir? Birleşik Arap Emirlikleri’nden ve Körfez ülkelerinden aldığımızı söylüyor ve “Bu kadar çalışmayı nasıl yapıyorlar?” diye soruyorsun. Buna dair delil getirmediğin müddetçe müfteri kalmaya devam edeceksin. Sözlerinle Allah katında sorumlu olduğunu da Peygamberimizin (sav) şu hadisiyle sana hatırlatıyorum:

“Kim bir mümin hakkında onda olmayan bir şeyi söylerse, Allah onu, söylediğini ispat edinceye kadar irin çukurunda bekletir.”

Kendine bir irin çukuru kazmanı ve bu duruma hazırlanmanı tavsiye ediyorum. Çünkü Kıyamet Günü’nde bu iddialarını ispatlaman mümkün olmayacak."