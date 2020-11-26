Cübbeli Ahmet Hoca'nın iddialarına Milli Görüş'ten tepki: Para toplamana müsaade etmediğimiz için mi bizi töhmet altında bırakmaya çalışıyorsun!

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de selefi derneklerin silahlandığını iddia eden Cübbeli Ahmet Hoca ( Ahmet Mahmut Ünlü), CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında Haksöz çevresinin selefi olduğunu iddia etti.

Cübbeli Ahmet Hoca Haksöz, Özgür-Der çevresi için "Zorunlu askerlik konusunu zulüm olarak görüyorlar, selefi kafasındalar" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca programda şöyle konuştu:

"'Bu arkadaşlar kim Özgür-Der ,Haksöz, ben bunları tanımıyorum. Bunlar benim hakkımda haber yapınca 'Nedir?' dedim. Bunlar Müslüman, namazında, abdestinde insanlar. Bir de baktım bu ne ya! 'Hiçbir şekilde sistemi meşru görmüyorum' Meşru görmüyorsun da burası bizim vatanımız, devletimiz. Ne yapacağız işgal mi ettirelim! Ne derdiniz sizin? Namaz kılıyorsunuz, abdest alıyorsunuz. Laflara bak 'Cahiliye kuşatması altındayız. Türkiye'de saldırgan gelenek... Sonra diyor ki; 'Ülkede yaşayan herkes zorunlu askerlik konusunu ortak bir zulüm şekliden algılamamız gerekiyor' Şimdi bir bakıyorum dinime söven bari Müslüman olsa. Aynı Selefi kafasında. 'Askerlik zulüm' diyor. Bunların hepsi İslami çevrelerin tanıdığı yazarlar, çizerler. Ne olacağız, bu devleti batıracağız, böldüreceğiz, nereye gidiyoruz? Suriye gibi, Irak gibi işgal oldukları zaman görecekler. Karıları, kızları, namusları talan olacak, görecekler. Yapmasınlar."

Cübbeli Ahmet Hoca'ya yanıt veren Haksöz çevresi "İspiyoncu hocanın temelsiz ithamlarına cevaben" başlıklı yazısında "CNN Türk kanalında Ahmet Hakan’ın sunduğu ve ismiyle hiç de müsemma olmayan ‘Tarafsız Bölge’ programında dün akşam yine izleyicilere şov izlettirildi" denildi.

Açıklama şöyle:

"Son yıllarda giderek daha bir zıvanadan çıkan ve ülke genelinde ivme kazandırılan ihbarcı, ispiyoncu atmosferin, rakip fikirlere, hareketlere karşı zor ve baskı yöntemlerini kışkırtmaya yönelik yaklaşımların büyük bir kirlilik oluşturduğunu görüyoruz. Güvenlik adına toplumu huzursuzlaştıran ve ülkeyi herkesin birbirini ihbar edip, suçladığı bir polis devletine dönüştürmeye matuf bu eğilimi besleyen eylemlerin, girişimlerin doğal olarak karşısındayız. Bu yüzden de Cübbeli’nin ne tür hedefler gözettiğini bilmediğimiz ama büyük bir iştahla seslendirdiği “Selefiler silahlanıyor” asparagasına karşı çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz" denildi.

İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı Kemal Ergün de programa bağlanarak, Cübbeli Ahmet Hoca'nın Milli Görüşçüleri töhmet altında bıraktığını söyledi.



Ergün "Milli Görüş'ün ne Almanya ne Türkiye devletinden fon almadığını" belirterek "İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatı 1967'de kurulmuştur. En önemli özelliği sivilliğidir. Hiçbir fon kullanmadık. Cemaatimizle camileri, okulları yaptık. Burada bir töhmet varmış gibi ifadeyi Ahmet Mahmut Ünlü'ye yakıştıramadım. Acaba kendisi 20 yıl önce gelip para toplamak istediğinde müsaade etmediğimiz için mi bunları söylüyor" diye konuştu.

Almanya'nın fonladığını söylemediğini ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca'ya Kemal Ergün " Ne dediğinizi insanlar gayet iyi duydu. Yapmayın bunları, sizinle polemiğe girmek istemiyorum. Genellemeci yaklaşımınız bir hocaya yakışmıyor. Bu meselelerde konuşurken ölçülü olmaya davet ediyorum" yanıtını verdi.