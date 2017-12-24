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Medya

El değiştiren FOX Tv'de 4 program final yapacak

Kanal daha önce de Kaybolan Çiçekler'i yayından kaldıracağını duyurmuştu

24 Aralık 2017 02:07

Walt Disney'in, 21st Century FOX'u 52,4 milyar dolara satın almasının ardından FOX Türkiye'de başlayan hareketlilik, yeni yıla girmeden hız kazandı. FOX Türkiye, kanalın satışından dolayı yeni yılda tüm gündüz kuşağını kaldırmaya karar verdi.

Medyaradar’da yer alan habere göre, kanal yönetiminin ilk olarak uzun soluklu programlardan biri olan ve kaybolan çocukları bulmayı konu edinen Kaybolan Çiçekler'i yayından kaldırma kararının ardından 4 programdan daha final haberi geldi.

Yapımcılığını Karga Film'in üstlendiği, sunuculuğunu ise Hakan Akkaya, Demet Şener ve Uğurkan Erez'in yaptığı "Stil Avcıları" programının final yaptığını Demet Şener, yayınladığı bir mesajla sosyal medyadan duyurdu.

Ayrıca yapımcılığını Provizyon Yapım'ın üstlendiği "Milyonluk Resim", 25 Film'in yapımcılığını yaptığı "İlk Buluşma" ve kanalın gündüz kuşağında yayınlanan iç yapımı "Mehmet Özer ile Mutfakta" programlarının da final yapacağı konuşuluyor.

ETİKETLER

fox tvİlk BuluşmaMehmet Özer ile Mutfaktamilyonluk resimkaybolan çiçekler

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