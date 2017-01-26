Ekvadorlu yolcunun midesinden 1 kilo kokain çıktı

Atatürk Havalimanı'nda Ekvador'la uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminde 1 kilo 280 gram kokain bulundu. Sindirim sistemindeki kokain kapsülleri çekilen MR'da tespit edildi.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika'dan Atatürk Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelendi.

A.D.M.M adlı Ekvator'lu yolcunun üzeri ve valizlerinden birşey çıkmadı. Aramasırasında terleyen ve panik tavırlarıyla dikkat çeken yolcu hastahaneye götürülerek MR'ı çekildi.

Çekilen MR'da uyuşturucu kapsülleri görüldü. İlaç yardımıyla çıkarılan kapsüllerde 1 kilo 280 gram kokain çıktı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Ekvatorlu kurye tutuklandı.