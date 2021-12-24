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Koronavirüs

Ekvador'dan zorunlu aşı kararı

Kararın hastaneye yatışların yükselmesinde etkili olduğu belirtildi

24 Aralık 2021 12:48

Ekvador Sağlık Bakanlığı, ülkede artan vaka sayıları ve Omicron nedeniyle Covid-19’a karşı zorunlu aşı kararı alındığını duyurdu.

Ekvador Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan ve "Ekvador’da Covid-19’a karşı zorunlu aşı kararı alındı" denilen açıklamada, kararın mevcut epidemiyolojik durum, yeni enfeksiyonlardaki artış ve Omicron gibi ‘endişe verici’ varyantların dolaşımı nedeniyle alındığı belirtildi.

Ayrıca, hastaneye yatış talebinin yüksek olduğu sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı ve salgının bulaşma hızını gösteren uluslararası eğilim nedeninin de kararın alınmasında etkili olduğu ifade edildi.

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