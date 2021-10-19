Ekvador'da olağanüstü hâl ilan edildi

Ekvador'da artan suç olayları nedeniyle ülke genelinde 60 günlük olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, “Silahlı Kuvvetlerimiz ve polisimiz sokaklarda şiddetle hissedilecek." açıklamasını yaptı. Kararın; ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in, Ekvador ziyareti öncesinde verilmesi dikkat çekti.

OHAL kapsamında, ülkedeki 65 hapishanede devriye gezilecek ve sokaklarda 3 bin 600 asker ile polis hareket edecek. Alınan karar kapsamında yetkililer, arzu ettikleri takdirde hareket, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlama yetkisine sahip olacak.

Başkan Lasso, uyuşturucu kullanımındaki artışın, uyuşturucu madde satışı ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan suçların sayısına yansıdığını da belirtti. (ANKA)

Ne olmuştu?

Ekvador'un Guayaquil kentinde bulunan cezaevinde çeteler arasında çatışma çıkmış ve en az 118 mahkum çatışmada hayatını kaybetmişti. Olayın ardından, Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ülkedeki tüm cezaevlerinde 60 günlük "olağanüstü hal" ilan etmişti.

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