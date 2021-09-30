Ekvador'da cezaevinde çeteler arası çatışma; 116 ölü, 80 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya, yaralı sayısı ise 80'e yükseldi. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ülkedeki tüm cezaevlerinde 60 günlük "olağanüstü hal" ilan etti.

Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde çıkan çatışmada, ölen mahkûm sayısının 116'ya, yaralı sayısının ise 80'e çıktığını belirten Lasso, olayı talihsiz olarak nitelendirdi.

Cezaevlerinin suç çeteleri arasında bir güç anlaşmazlığına dönüşmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Lasso, "Bu olguyla başa çıkmak için ilk adımlarımızdan biri ülke genelinde hapishanelerde olağanüstü hal ilan etmek oldu." ifadesini kullandı.

Farklı koğuşlarda eş zamanlı çatışma

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, gün içindeki açıklamasında, çeteler arasında farklı koğuşlarda eş zamanlı çıkan çatışmalarda ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının da 52'ye çıktığını belirterek, "Koğuşlara giriyoruz, kolay olmadı, polis yerel saatte 14.00'te kontrolü sağladı ama dün gece başka olaylar, patlamalar oldu." ifadesini kullandı.

Hapishanede ölü sayısının daha da artabileceğine dikkati çeken Garzon, polis ve savcılık personelinin cesetlerin teşhisi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İlk kez yaşanmıyor

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkûmlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkûm hayatını kaybetmişti.