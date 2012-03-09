Ekvador Amazon yerlilerinden maden protestosu

T24 - Ekvador Amazon yerlileri, hükümetin ata topraklarında açık bakır maden ocağı işletilmesine onay vermesi üzerine iki haftalık yürüyüş protestosu başlattı.

Devlet Başkanı Rafael Correa'yı madenlerin açılmasından etkilenen topluluklardan izin almadan ruhsatları dağıtmakta ısrar etmekle suçluyor

Ekvador'un en büyük yerli federasyonu CONAİE tarafından desteklenen protestoya katılan yüzlerce Amazon yerlisi, Çinli şirket tarafından işletilecek bakır madeni ocağı nedeniyle başkent Quito'ya yürüyecek.

Devlet Başkanı Rafael Correa'yı madenlerin açılmasından etkilenen topluluklardan izin almadan ruhsatları dağıtmakta ısrar etmekle suçluyor.

Correa, dün başkent Qouito'da yaklaşık 10 bin taraftarıyla yaptığı gösteride CONAİE'yi ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemeye çalışmakla suçlamıştı.

CONAİE, geçmişte yaptığı protestolarda bazı devlet başkanlarının devrilmesinde önemli rol oynamıştı. Correa'ya 2007 yılında iktidara gelince destek veren CONAİE, daha sonra devlet başkanının uygulamalarından hayal kırıklığına uğradıklarını bildirmişti.