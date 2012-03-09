T24 LogoT24 Logo
Çevre

Ekvador Amazon yerlilerinden maden protestosu

Ekvador Amazon yerlileri, hükümetin ata topraklarında açık bakır maden ocağı işletilmesine onay vermesi üzerine protesto etti.

09 Mart 2012 14:56

 

T24 - Ekvador Amazon yerlileri, hükümetin ata topraklarında açık bakır maden ocağı işletilmesine onay vermesi üzerine iki haftalık yürüyüş protestosu başlattı.

Devlet Başkanı Rafael Correa'yı madenlerin açılmasından etkilenen topluluklardan izin almadan ruhsatları dağıtmakta ısrar etmekle suçluyor

Ekvador'un en büyük yerli federasyonu CONAİE tarafından desteklenen protestoya katılan yüzlerce Amazon yerlisi, Çinli şirket tarafından işletilecek bakır madeni ocağı nedeniyle başkent Quito'ya yürüyecek.

Devlet Başkanı Rafael Correa'yı madenlerin açılmasından etkilenen topluluklardan izin almadan ruhsatları dağıtmakta ısrar etmekle suçluyor.
Correa, dün başkent Qouito'da yaklaşık 10 bin taraftarıyla yaptığı gösteride CONAİE'yi ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemeye çalışmakla suçlamıştı.

CONAİE, geçmişte yaptığı protestolarda bazı devlet başkanlarının devrilmesinde önemli rol oynamıştı. Correa'ya 2007 yılında iktidara gelince destek veren CONAİE, daha sonra devlet başkanının uygulamalarından hayal kırıklığına uğradıklarını bildirmişti.

 

 

ETİKETLER

EkvadorAmazon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24