Ekstra bagaj parası ödemek istemeyince bütün kıyafetlerini üzerine giyen genç, uçuş sırasında bayıldı

İskoçyalı müzik grubu Rewind'ın solisti James McElvar, EasyJet adlı havayolunun ekstra bagaj için kendisinden 45 sterlin talep etmesi üzerine, fazla kıyafetlerini üzerine giyerek uçağa bindi. Parayı vermemek için 12 kat kıyafeti üzerine giyinerek uçağa binen McElvar, uçuş esnasında fazla sıcaktan bayıldı.

Rewind adlı İskoç müzik grubunun soliti 19 yaşındaki James McElvar, Londra'dan Glasgow'a dönerken ekstra bagaj parası vermemek amacıyla sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Valiz ağırlığı limitin üstünde olduğu için 45 sterlin ödemesi talep edilen McElvar, parayı ödemek istemeyince kıyafetleri valizden çıkarıp üstüne giyerek uçağa bindi. Altı tişört, beş kazak, üç pantolon, iki eşofman, iki ceket giyen ve iki şapka takan McElroy, uçakta sıcaklamaya başladı ve bayıldı.

Uçaktaki bir sağlık görevlisinin müdahalesiyle ayılan ve daha sonra hastaneye kaldırılan McElroy’un durumunun iyi olduğu bildirildi. Genç şarkıcı, olay anında kalp krizi geçirdiğini düşündüğünü söyledi.