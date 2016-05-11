Eksik 5 kriterin gölgesinde AB Bakanı Bozkır'ın vize muafiyeti maratonu başladı

AB Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye vatandaşlarının Temmuz ayından itibaren Schengen bölgesi ülkelerini vize almadan ziyaret etmelerini mümkün kılacak vize muafiyetiyle ilgili kararın olumlu çıkması için görüşme maratonuna başladı. Eksik kaldığı belirtilen 5 kritere rağmen olumlu karşılanan AB raporunun ardından Bakan Bozkır’ın, Strazburg ve Brüksel’de yapacağı temasların, vize muafiyeti konusunda alınacak karar üzerinde etkili olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'yle varılan mülteci anlaşması kapsamında düzenlenecek vize muafiyetiyle ilgili "Haziran ayına çekmek için 72 madde öne sürdüler. Bunlar yeni çıktı" diyen Erdoğan, "5 madde var ki, bu felaket. Terörle mücadele yasasını değiştireceksiniz dediler. Bizden proje istiyorlar; dalga mı geçiyorsunuz, biz işi çoktan bitirdik. Bize bu aklı verenler önce Avrupa'nın göbeğinde teröristlerin kurduğu çadıra niye müsaade ediyorlar buna cevap versinler" ifadesini kullandı. "Bize verilen söz Ekim ayıdır" diyen Erdoğan, "Bu hazirana çekme işi, süreci tıkama projesidir. Bunlar oldu oldu, olmadı biz yolumuza aynı şekilde devam ederiz. Bunların hepsinin çıkış yolları var" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 8 Mart'taki Brüksel zirvesinin ardından vize serbestisinin ekim ayından hazirana çekilmesi için anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Gereken adımları ve yasaları çıkaracağız. Önümüzdeki iki ay içerisinde ilgili 9 kanunu çıkarmamız lazım. Buradan muhalefet partilerine de sesleniyorum. Bu kanunların acil çıkması lazım” açıklaması yapmıştı.

Vize serbestisi yol haritası

AB Komisyonu’nun Vize Serbestisi Yol Haritası uyarınca hazırlanan üçüncü vize ilerleme raporu 4 Mayıs’ta açıklandı.

Milliyet’ten Aydın Hasan’ın haberine göre, AB’nin vize muafiyeti konusundaki şartları; pasaportların AB üyesi ülkelerin standardına getirilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Terörle Mücadele Kanununun AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi, Europol ile operasyonel iş birliği anlaşması ve AB ülkeleri ile adli iş birliği yapılması konularında da yasal sürecin tamamlanması olarak sıralanmıştı. AB ile Türkiye arasındaki temel ihtilafı ise terör tanımı oluşturuyor.

Onay için iki yapının kararı gerekiyor

AB Komisyonu’nun raporunun uygulamaya geçebilmesi için AB’nin iç onay süreci çerçevesinde iki aşama önemli. Birinci aşama Avrupa Parlamentosu. Karar, Avrupa Parlamentosu’ndan geçerse AB Konseyi’ne gelecek. Burada da onaylanması durumunda Türkiye vatandaşları için vize muafiyeti Temmuz ayı başı itibariyle başlayacak.

Avrupa Parlamentosu sözcüsü, salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin vize muafiyeti için 72 kriterin tümünü yerine getirinceye kadar Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler ve Adalet Komisyonu'nun konuyu gündeme almamaya karar verdiğini belirtti.

Bozkır’ın zorlu AB maratonu

AB Bakanı Volkan Bozkır, salı günü Strazburg'a gitti. Temaslarına başlayan Bozkır, 11 Mayıs Çarşamba günü de önemli görüşmelerde bulunacak. Bozkır’ın, temasları önerinin Avrupa Parlamentosu’ndan geçme süreci açısından önem taşıyor.

Bozkır'ın, Fransa Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'nda çarşamba günkü görüşme programı saat saat şöyle:

09:30 : AP üyesi Anna Maria-Corazza Bildt.

11:00 : Avrupa Halk Partisi (EPP, Alman) Grubu Başkanı Manfred Weber.

11:45 : Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini.

12:30 : Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland.

15:00 : Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular (ECR) Grubu Başkanı Syed Kamall.

15:30 : AP Başkanı Martin Schulz .

16:15 : Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) Grubu Başkanı Gianni Pittella.

İkinci maraton Brüksel’de

Bozkır, bu temaslarının ardından da Brüksel'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte "Quartet" toplantısına katılacak. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve genişlemeden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile görüşecek. Vize muafiyeti parlamento ve konsey aşamasından geçtikten sonra yürürlüğe gireceği için bu temaslar önem taşıyor.