Ekşi Sözlük'ün yeni yöneticisi: Toplumsal tahammülümüz artacak

Sedat Kapanoğlu, takipçilerinin tanıdı mahlasıyla SSG, yaklaşık 16 yıl önce kurup yönettiği Ekşi Sözlük’ten ayrıldı. Yerine geçen Başak Purut, “Toplumsal tahammülümüz artacak, paylaşımlardaki acımasızlık oranı azalacak” diyor.

Ekşi Sözlük’ün kurucusu Sedat Kapanoğlu, 16 yıldır yönettiği ‘ağ’dan ayrıldığını duyurdu. Ekşi Sözlük üzerinden yaptığı açıklamada Kapanoğlu, Ekşi Sözlük’te yazar olarak kalmaya devam edeceğini ama yönetimden ayrılma isteğinin yeni bir karar olmadığını vurguladı:

“Yıllardır konuşmalarımda ve röportajlarımda Ekşi Sözlük’ün ben olmadan devam edebilmesinin en büyük hayallerimden olduğundan bahsettim. Hem bu hem de bazı yeni projelere odaklanma sebebiyle Ekşi Sözlük’ün sahibi Ekşi Teknoloji ve Bilişim AŞ’deki Yönetim Kurulu Üyeliği dahil tüm yöneticilik görevlerimden ayrılmış bulunuyorum.”

Hürriyet’ten Zeynep Bilgehan’ın haberine göre, başka projeler için ABD’ye gideceğini söyleyen Kapanoğlu, açıklamasında yönetimin ortağı Başak Purut’a geçeceğini duyurdu:

“Ekşi Sözlük Türkiye’de her ay 21 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Son 6 yıldır, Ekşi Sözlük’ün iş strateji ve modellerini pratik olarak Başak Purut üstlenmişti. Yapısal yeniliklerin kayda değer kısmı da kendisinin projeleri. Başak’la Ekşi’nin yüzleşmesi gereken en önemli iki değişimin nitelikli içeriğe erişimin kolaylaştırılması ve yazar onayı için yıllarca sırada beklemenin düzeltilmesi olduğunda mutabıkız.”

‘Ortak vizyon’

Görevi devralan Başak Purut, Ekşi Sözlük’ün artık bir kişiye bağımlı olarak çalışmayacağını söyledi:

“Ekşi Sözlük’te hukuki ve idari işlerden sorumlu olarak başladım. Sonrasında iş geliştirmeyle de ilgilenmeye başladım, ancak her ikimiz de kararlarımızı beraber alıyorduk. Bundan sonrası bizzat yöneteceğim bir sürece giriyoruz ama vizyonu beraber belirledik.”

Öncelik kalite

Başak Purut, Ekşi’deki ilk icraatları şöyle sıraladı:

“Ekşi Sözlük’te yazar alımları epey süre önce sürekli hale getirildi. Buna rağmen talebi karşılayamıyoruz. Bir yandan yazar sayısı artması nedeniyle içerik kalitesinden şikayet edenler olabiliyor. Bu konular önceliğimiz olacak. Hem toplumsal tahammülümüz artacak, hem de paylaşımlardaki acımasızlık oranı azalacak diye öngörüyorum.”