Ekşi Sözlük'te isyan; 340 yazar 234 bin entry sildi

Ekşi Sözlük tasarımının 28 Şubat'ta değiştirilmesinin ardından yazarlardan gelen tepki büyüyor. Son paylaşımlara göre 340 Sözlük yazarı kendilerine ait 234 bin entry’yi silerek platformu terk etti; sayı hızla artmaya devam ediyor. Sözlüğün son dönemdeki yönetimini gerekçe gösteren yazarlar, platformun kendilerine değerli olduklarını artık hissettirmediğini savunuyor.

Yazarlara göre, yeni içerik sitesi Ekşi Şeyler’in açılışı bardağı taşıran son damla oldu. Zira yazarları, Ekşi Sözlük’ün Ekşi Şeyler’deki içerikleri kendi izinleri olmadan yayınlamasını doğru bulmuyorlar.

Bunu “emek hırsızlığı” olarak gören yazarlar için geliştirilen bir Chrome eklentisi bile var. 'Ekşi Sözlük Entry Silici' adlı eklenti, yazarların ilk günden bugüne kadar geçen sürede Sözlük’te yayınlanan tüm entry’lerini çöpe gönderiyor.

Takipçilerinin bildiği gibi, Ekşi İsyan’ın kökleri Ekşi Şeyler’den daha eskiye, 28 Şubat tarihine gidiyor. “28 Şubat 2016 sözlük direnişi” olarak kayıtlara geçen vaka sözlüğün yeni tasarımının devreye alınmasıyla ortaya çıkmış, 800 yazar Sözlük’ün klasik temasına geri dönüş yapılıncaya kadar entry girmeyeceğini açıklamıştı. ”İçeriği benim doldurduğum sözlükte, benim fikrim neden önemli değil?” diye soran yazarlar, Sözlük yönetimini eleştirerek, daha katılımcı bir yönetim anlayışı taleplerini dile getiriyorlardı.