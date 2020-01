Ekşi Sözlük de yıl sonu istatistiklerini açıkladı

Sanal dünyada “sözlük” akımını başlatan platformlardan Ekşi Sözlük, yıl sonu istatistiklerini açıklayan isimlerden oldu.

Şehir ve ülke sıralamasından tarayıcı tercihine, en çok ziyaret edilen sayfalardan mobil verilere kadar sonuçların yer aldığı raporda ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

Cihan Pehlivan'ın log.com.tr'de yer alan haberine göre, Ekşi Sözlük, 2012 yılı boyunca yaşanan tüm gelişmeler baz alınarak hazırlanan veriye göre, toplamda 92 milyondan fazla kişi 4 milyardan fazla sayfa görüntüledi.



'İstanbul trafiğin yarısını karşıladı'



En yoğun gün 1.043.905 ziyaretçi ile 10 Aralık Pazartesi olurken, kullanıcılar sitede ortalama 11 dakika kaldı. İstanbul yüzde 43,42 ile trafiğin neredeyse yarısını karşılarken onu yüzde 18,86 oranla Ankara ve yüzde 9,30′la İzmir takip etti.

Genele bakıldığında ise favori işletim sistemi Microsoft Windows (yüzde 84,33), favori tarayıcı Google Chrome (yüzde 48,46), gözde mobil cihazlar ise sırasıyla iPhone (yüzde 38,83) ve iPad (yüzde 14,67) oldu.

İşte Ekşi Sözlük'ün 2012 istatistikleri:

Genel bilgi:

en az ziyaret: 19 ağustos pazar, 667.882 ziyaret

en fazla ziyaret: 10 aralık pazartesi, 1.043.905 ziyaret

en az ziyaretçi: 19 ağustos pazar, 409.999 ziyaretçi*

en fazla ziyaretçi: 25 aralık pazartesi, 670.067 ziyaretçi*

ortalama ziyaret süresinin

en fazla olduğu gün: 15 ocak pazar, 10'43"

en az olduğu gün: 4 aralık salı, 08'07"

ziyaretçilerin %72,35'i birden fazla kez ziyaret etti.

ziyaretçiler ortalama 11 dakika vakit geçirdiler.

her bir ziyarette ortalama 13 sayfa görüntüledi.

ziyaretçilerin siteden hemen çıkma oranı (bounce rate) %7,92 civarında.

İsim şehir

En çok ziyaret yapılan ilk 10 ülke sıralanacak olursa, %91 ile başı çeken türkiye’yi takiben en çok ziyaret sırasıyla:

not set %2,63 (aynen böyle yazıyor)

abd %1,26

almanya %1,24

ingiltere %0,86

hollanda %0,31

fransa %0,29

avusturya %0,22

rusya %0,18

azerbaycan %0,16

Türkiye içinde en çok ziyaret yapılan ilk 10 şehir:

istanbul %43,42

ankara %18,86

izmir %9,30

bursa %3,53

adana %2,86

kocaeli %2,77

antalya %2,42

samsun %1,79

muğla %1,39

kayseri %1,33

Türkiye dışından en çok ziyaret yapılan ilk 10 şehir:

londra %0,36

viyana %0,18

bakü %0,15

berlin %0,13

new york %0,12

moskova %0,11

paris %0,10

münih %0,09

amsterdam %0,07

köln %0,07

Giriş yapılan bilgisayarların lisanı:

türkçe %70,36

not set %14,95

ingilizce %12,44

almanca %0,80

fransızca %0,12

rusça %0,10

İşletim sistemleri:

windows %84,33

ios %5,37(ios %3,70, iphone %1,18 - ipad %0,43 - ipod %0,06)

macintosh %3,45

android %2,89

not set %1,94

symbian os %0,79

linux%0,58

blackberry %0,52

windows phone %0,01

Tarayıcılar:

chrome %48,46

ie %19,67

firefox %16.71

safari %7,90

android browser %2,44

opera %1,86

opera mini %1,74

mozilla compatible agent %0,79

safari(in-app) %0,21

ie with chrome frame %0,05

Ekran çözünürlüğü:

1366x768 %24,13

not set %14,94

1280x800 %11,65

1024x768 %8,78

1280x1024 %5,23

1440x900 %4,80

1920x1080 %3,82

320x480 %3,51

1024x600 %2,71

1600x900 %2,00

Mobil cihaz:

iphone %38,83

ipad %14,67

not set %11,31

sonyericsson lt15i xperia arc %4,26

samsung galaxy s ii %3,18

ipod touch %1,30

nokia 5800d xpressmusic %1,29

samsung galaxy ace %1,22

nokia e72 %1,10

samsung galaxy s iii %0,87

Ekşi Sözlük'e trafik sağlamalarına göre arama motorları:

google %98.50

yandex %0.38 > geçen sene %0.01 idi.

bing %0.27

conduit %0,26

babylon %0,08

avg %0,06

yahoo %0.05

ask %0,04

search %0,03

Arama motorlarından Ekşi Sözlük'e trafikle sonuçlanan aramaların ilk 100'ünden seçmeler

why do turkish people add me on facebook

porno siteleri

yaran facebook

mehmet erdem

işler güçler

anlatılan senin hikayendir

behzat ç

whatsapp

leyla ile mecnun

prozac

cipralex

ahmet kural

suskunlar

instagram

yağız izgül

ebru şancı

game of thrones

kuzey güney

orhan kula

sadi celil cengiz

roboski

burcu kıratlı

aylin kontente

murat cemcir

turgut uyar

burak aksak

gizem karaca

adnan oktar

muhteşem yüzyıl

Ekşi Sözlük'te en çok gösterilen sayfalardan seçmeler:

dünün en beğenilen entryleri

yaran facebook durum güncellemeleri

gündem

recep tayyip erdoğan

işler güçler

behzat ç.

ekşi itiraf

aykut kocaman

galatasaray

fenerbahçe

alex de souza

yaran facebook durum güncellemeleri