İmamoğlu'ndan AKP ve MHP grubuna İSKİ tepkisi: Yaptığınız suçtur; mahkemelerde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz

T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Kurulu'nda çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile çıkan sıfır zam kararına sert tepki gösterdi. “İBB’ye karşı çok kötü bir oyun oynanıyor. Kötülük dolu bir oyunu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım” diyen İmamoğlu, "İSKİ yönetmeliğe göre maliyeti altında su temini yapamaz. İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var; yaptınız suçtur! Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ'nin zararı, emin olun çok kısa sürede bu zararı bizim teklifimize ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Mahkemelerde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz. Şimdi siz düşünün" dedi.

İmamoğlu, "Mecburen sunmak zorunda kaldığımız yüzde 50 civarında artışın olduğu yeni tarife kuşkusuz bütün bu artışların vebali İSKİ veya İBB değildir. Bu ülkede herhangi bir şeyin fiyatı çok artıyorsa bunun sorumlusu ekonomiyi yöneten kişilerdir, iktidardır. Türkiye'yi bu ekonomik buhrana sokanların İstanbul'daki ucuz kahramanlık girişimlerine en güzel yanıtı günü gelince yine hem bu şehrin hem de ülkemizin kıymetli insanları verecektir" ifadelerini kullandı.

AKP grubunun sunduğu zam teklifinin herhangi bir mesneti olmadığını ifade eden İmamoğlu, "Körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda" eleştirisi getirdi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mevcutta bir bütçe var. 15 milyar liraya yakın hale gelmiş yeni bütçeyi, revize bütçe talebini bile görmezden gelmek, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda. Dolayısıyla ve günün sonunda öyle bir komik hale geldiler ki sözüm ona bir teklif sunuyorlar; diyorlar ki 'Siz bizim küçük zam teklifimizi kabul edersiniz ya da hiç zam vermeyiz' Bu nasıl bir tavır? Tehdit yapıyor. İstanbul tarihi böyle bir cahil adam görmemiş. Tehdit ediyor bizi. Tehditten sonra bizden de o tehdidine boyun eğeceğimize zannediyor. Neye? Hiçbir temeli olmayan teklifine evet diyecekmişiz. Biz sana pabuç mu bırakacağız. İstanbul'u kaybetme öfkesi yüzünden bütün vicdanını kara bir bulut kaplamış İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var; yaptınız suçtur! Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ emin olun çok kısa sürede bu zararı bizim teklifimize ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Mahkemelerde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz.

"Belirtmek isterim ki bu arada her şeye rağmen oluşan yeni bütçe yani 10 milyardan 14 milyara çıkan yeni bütçe ve mecburen sunmak zorunda kaldığımız yüzde 50 civarında artışın olduğu yeni tarife kuşkusuz bütün bu artışların vebali İSKİ veya İBB değildir. Bu ülkede herhangi bir şeyin fiyatı çok artıyorsa bunun sorumlusu ekonomiyi yöneten kişilerdir, iktidardır. Türkiye'yi bu ekonomik buhrana sokanların İstanbul'daki ucuz kahramanlık girişimlerine en güzel yanıtı günü gelince yine hem bu şehrin hem de ülkemizin kıymetli insanları verecektir.

"Az önce ifade ettiğim gibi sundukları artış oranının hiçbir mesneti yok hiçbir gerekçeli karar yok. Ben az önce yüzde 50!’lik zamdan bahsediyorum o bile ne dedim yüzde 100 civarında artan maliyetlere rağmen yüzde 50 fiyat açıkladık Yine eski bütçe veriyor ancak arkadaşların bu dayatmacı şekilde sundukları fiyat artışını neye göre sundukları belli değil.

İmamoğlu İSKİ sürecini özetledi

"Bu kurum hizmet etmekte zorlanıyor. Biz görece geldiğimizde gelmiş olduğu noktanın yüksek rakama geldiğini gördüğümüzde yüzde 40’a yakın bir indirim sunduk. Sunduğumuz bu teklifi bile o zaman biz bunu yüzde 46 yapacağız deyip biraz aha indirim yaptılar. Tamam ayın sorun yok. Enflasyona göre fiyat yenilemesi yapılan kendi içerisinde her ay devletin açıkladığı enflasyon rakamlarına göre fiyat yenilemesi yapılan sistemi yine Meclis’te karar aldırarak iptal ettiler. Yani ne dediler sen zam alacaksan bizim önümüze geleceksin. Tabiri caizse İstanbul halkına diz çöktüreceksin. 52019 Kasım’da genel kurulda 2020 için zam teklifi yaptık. Nedir o günün artışlarına göre yüzde 20, reddedildi .Temmuz’a geldik. Niye çünkü mayısta yapamadık yoğun bir pandemi dönemindeydik. Temmuzda yüzde 12.62 bize zam verildi. Ama ne yazık ki o zam yapıldığında ne yazık ki bakım bedeli tarifede iptal edildi Sayıştay kararı gereği, bu nedenle bu zam güme gitti. 2020 aralıkta yüzde 6.84 zam verildi. Neredeyse seçimden 2 yıl sonra sadece yüzde 6.84 zam alabildik. Mayısta yine zam yapılmadı. 2021 haziranda sıfır zam. 2021 eylülde olağanüstü bir toplantı çağrısı çağrısı yaptım yine bu sefer bize yüzde 15 zam yapıldı. Aralıkta çok komik bir işlem yaptı AK Parti grubu. Yüzde 36’lık artış yaptılar. Ama ne yaptılar bakın; eylül ayındaki yüzde 15.62’yi bundan düşeriz dediler. Artı insani su tüketim hakkının yeniden uygulanması hakkını getirdiler ki bu da yüzde 20’ye tekabül ediyor. Elde var sıfır. Üç. Senelik süreçte İSKİ’ye yapılan zulüm burada.

Erdoğan'a yanıt

Sayın Cumhurbaşkanımız bize KDV üzerinden mesaj veriyor. Ben çok üzüntü duyuyorum İstanbul sevdan diyorsanız sayın cumhurbaşkanımız İstanbul’a böyle sevda olmaz. Bu ülkenin cumhurbaşkanına her belediye aittir. İSKİ’ye yapılan bu zulmün oradan da bu şekilde bilinerek hala bizim de iSKİ genel kurulundan bir gün sonra bir toplantıda KDV indirimi üzerinden politika yapılıp İstanbul’a zulmetmenin işaretinin oradan verildiği şüphesi bizim kafamızda büyük bir soru işareti. Üzüntüyle takip ediyoruz. Ülkemizin cumhurbaşkanı 2019 seçimlerinden sonra arzum şu idi; bu şehre hizmet eden belediye başkanıyla sıkı diyalog kentin fayda göreceği hususlarda iş birliği yapma prensibine uygun bir diyalog zemini. Ben hala 2019’daki seçimin insanların zihninde başka travmalara sebep olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar İBB kimin ya? İstanbul İstanbullunun. İstanbul dünya kenti. Ben bu anlayışı bu yaklaşımı anlayamıyorum. Ve şu mecliste yapılan zulmün o kötülük dolu hareketlerin uyarılmasına dönük hamle beklerken dün yine bizimle yarışan konuşmaların yapılması Ankara’dan beni çok üzmektedir. Memleketin iyi olması için İSKİ gibi kurumlar desteklenmeli.

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle Meclis'e geldi. Ve mecliste tabii ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların bu zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı suya ekmeğe indirim getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. TIKLAYIN | Erdoğan'dan AKP'li belediyelere talimat: Suya en az yüzde 7 indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalısınız

İBB'nin bağışlarının kamuya geçirilmesine: Utanç verici!

"(İBB'nin topladığı bağışların kamuya geçirilmesi) Her bağışta bulunan vatandaşımız ve onlardan faydalanmak üzere olan yüz binlerce insanımızın bedduasıyla karşı karşıyalar. Utanç verici bir işlemdir. Utanç vericidir. Dünyanın hiçbir yerinde bunu anlatamazsınız.

"‘Allah'ın suyu’ dediğiniz su için biz devlete üç milyar lira elektrik faturası ödüyoruz"

"(Su zammı ile ilgili AK Parti grubunda da kamuoyunda da size şöyle bir eleştiri yöneltiliyor; seçim vaadi olarak suya indirim yaptınız; bunun sorumlusu olarak sizi gösteriyor. Bu vaadinizden pişman mısınız? İki, şu deniyor. Hani siz doğal gaz ve elektrik zammıyla kıyaslıyorsunuz ya; işte doğal gaz ithal ediliyor, su bedava; Allah'ın suyu, sudan bedava sudan nasıl bir para istiyorsunuz deniyor. “Melen'den geliyor, veriyorsunuz” deniyor. Ne diyorsunuz?)

‘Allah'ın suyu’ dediğiniz su için biz devlete üç milyar lira elektrik faturası ödüyoruz. Allah’ın suyu dediğiniz suyu temizlemek için geçen seneden bugüne, ülkeyi kötü yönetenlerin kur, faiz, para politikaları yüzündün; artan dövizden ve faiz oranlarından ve enflasyondan dolayı yüzde 300 fark ödüyoruz. Bu şehir yatırım yapıyor. Bu şehir, şu anda onların ihmal ettiği müsilaj meselesinden dolayı. 1 milyar Euro’luk yatırım yapmak zorunda. Ne demek biliyor musunuz 1 milyar Euro? Fazla değil dokuz ay önce 8 milyar TL idi; şu an 16 milyar… Neredeyse iki katı.

Bazen Yaradan’ın bize bahşettiği suya karıştılar. Yağmur yağmadı diye sevinenleri ben hatırlıyorum; ama Allah güzel düşünen insanların kalbine göre verir. Allah’ın verdikçe veriyor; yağmur yağdıkça yağıyor. Yağıyor; ama bu suyun evlere ulaştırılması için şu masrafları yapmak zorundasınız. Evet, biz indirim yaptık neden biliyor musunuz? İSKİ’nin bizden önce kasasını söğüşleyenler; yani 4,5 milyar… Yani İSKİ, kasasında parayı biriktirip yatırım yapsa, müsilajla ilgili sorunları aşsa sorun yok. 4,5 milyar lirasını söğüşlediler. Büyükşehir Belediyesi aldı, bir yerlere aktardı… Burası Dingo’nun ahırı ya… Biz hala onu İSKİ ile sayışıyoruz; arazi veriyoruz İBB olarak; ödemek zorundayız. Aynen İGDAŞ'ta üç ay sadece üç ay; BOTAŞ'a faturalarını ödemeyip 1 milyar 900 milyon liraya maliyetle faturalarını ödememiz gibi.

Yani parayı söğüşlemenin bir merkeziydi İSKİ. 4,5 milyar; bizden önceki dönemlerde, altı-yedi yılda, beş yılda… Biz de buranın parayı söğüşleneceği yer değil dedik. İSKİ’nin işi su vermek, yatırım yapmak. Bize da yatırımın yapılacağı kadar para; yüzde 40 indirim yaparsak, yüzde 40 yakın, onlar biraz daha arttırdı. Ve yine fiyat artışlarına göre zaman, revizyonlar yaparsak biz bu yatırımları yaparız. Bakın şu kadar engellenmemize rağmen, artış verilmedi diyecek kadar az, -ülkedeki enflasyon, zamlar, şunlar bunlar… Sadece ve sadece İstanbul’daki sel baskınlarını ortadan kaldırmak için 1,5 milyar yatırım yaptı İSKİ. Arıtma tesislerimiz sürüyor, Baltalimanı’nda Tuzla’da; yeni tesislerin temellerini atıyoruz, yeni yatırımlar yapıyoruz. Yeni artıma tesislerinin başlangıç aşamalarındayız. Dolayısıyla, İBB olarak indirimden pişman değiliz;. Bunu söyleyen arkadaşların, kötü niyetlerinden utanç duyuyorum, bir İstanbullu olarak.

"Bir gün önce CHP ve AKP grup başkanvekillerini aradım"

(Su zammı ile ilgili bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz?)

İBB olarak bundan sonra az önce söylediğim gibi İBB'nin kurumu İSKİ, asla ve asla maliyetinin altında su satamaz. Kanun bunu diyor. Tabii şu an satıyor. Maliyetinin çok altında yüzde 40 altında. Ne diyorum size? Bütçeyi söylüyorum bakın 14 milyar 900 milyon ama şu an ki tahsilatlarımızla biz onun 4 milyar 900 milyon altındayız. Bu kadar gerisindeyiz. Dolayısıyla İBB olarak bu karar imza atan ve ısrar eden herkes hakkında suç duyurusunda ve bunun tahsili noktasında uğratılan zararın tahsili noktasında da davalarımızı hukuki davalarımızı hazırlıyoruz. Elbette ki yine olağanüstü genel kurula getireceğiz. Elbette ki yine bunu genel kurulda tartıştıracağız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O kararı alan o karar için orada kendini paralayan arkadaş bile 3 gündür uykusuzdur ben nasıl böyle kötü bir iş yaptım diye eğer aklı varsa. Rahat uyuyorsa Allah akıl versin ona. Ama biraz aklı varsa 3 gündür o bile uykusuz kalmıştır. Çünkü yanlış bir iş yapmışlardır. Ben bütün diyalogları açtım. Ben size bir şey daha ifade edeyim bakın. Bir gün önce kendilerini aradım. CHP Grup Başkan Vekili AK Parti Grup Başkan Vekili. Kendilerine dedim ki bakın işin sonucuna geldik. Lütfen ortak akılla düzgün bir işleyişle Meclisi yapın.

Ben Meclise katılmıyorum ki o ortamı siyasallaştırıyor birileri. Onun için katılmıyorum. Lütfen İSKİ'ye yakışan bir karar çıkartın. Efendim çalışıyoruz ediyoruz son aşamaya geldik ama biz son toplatımızı Meclisten önce yapacağız orada aldığımız kararla Meclise geleceğiz. Sayın Başkan bak bu ortak akıl değil. Siz diyorsunuz ki Meclise girerken karar alacağız kimseye bir şey söylemeyeceğiz çıkacağız tam o anda söyleyeceğiz bu yüzde 20 küsur zam diyorlar ya o. CHP Grup Başkan Vekili telefon mikrofonda beni dinliyorlar ikisi oradalar. Dedim bakın sayın başkan böyle olmaz bu işi lütfen tartışın bir karar oluşturuyorsanız getirin bir araya.

Münzara edilsin. Ne için bunu öneriyorsunuz? Tabii oranları bilmiyoruz o arada. Ne için bu böyle bizimkilerde karşı tez varsa ona aktarsın ortak akıl istemiyor muyuz yani? İSKİ'de beraberce bir akıl üretelim yani. Tamam biz bir daha düşünelim falan. O gün içinde bunu Doğan Bey birkaç kez sorguladı kendisi. Görüştük işte başkana selam söyle konuşacağız. Ve yine Meclisin göbeğinde hiç kimsenin haberi yokken teklif sunuyorlar. Bunun adı ne biliyor musunuz? Bunun adı kötü niyet. Bunun adı kötülük. Bak bu kadar açık ve şeffaf yönettik süreci. İlk toplantıda beraber olduğumuz Meclis Başkan Vekilimiz de bütün bunların şahididir. Kendisini de özellikle davet ettim. Bütün bunların şahididir. Ben elimden geleni yaptım. Ortak akıl matematik. Sevgili dostlar kıymetli halkımız değerli basın mensuplarımız matematik. Elektriğin zam ayarı elimde değil doğal gazın zam ayarı benim elimde değil. Mazotun zam ayarı benim elimde değil. Kaldı ki vatandaşımız yüzde 50'ye yakın bir asgari ücret zammı aldı o benim elimde değil kaldı ki o bile yetmez. Bütün bunların regüle edildiği bir ortamda siz İSKİ'ye yüzde 20 zam veriyorum demekle siz kimi aldatıyorsunuz ya. Yani Fatma Hanımı mı aldatıyorsunuz su bedava diyerek.

Muhalefet parti liderlerinin toplantısı

(Geçtiğimiz cumartesi günü altı tane lider bir araya geldi ve siz de bu altılı buluşma hakkında tweet’ler attınız. Bu altı lider 27 Şubat'ta, Necmettin Erbakan anmasında yine bir araya gelecekti. İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek. Birincisi, size böyle bir teklif yani davet geldi mi henüz? İkincisi Belediye Başkanı'ndan öte Ekrem İmamoğlu olarak o altılı masayı nasıl değerlendirirsiniz?)

Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi tarihinin en kıymetli fotoğraf olarak değerlendiririm. İkincisi rahmetli Erbakan'ın anma töreni konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak Saadet Partisine, o konudaki ilgili vakıflara, bütün derneklere yoğun bir destek vererek en saygın bir biçimde anılmasına bir ortam hazırlıyoruz. Şöyle ifade edeyim; Türkiye'nin gelecekte az önce yaşadığımız tek bir ağızdan tek bir kişinin; hangi kurulda olursa olsun ama İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ama bilmem ne grubunda; ama bilmem nerede değil; ortak aklın, demokrasinin, daha güçlü bir parlamenter sistemin var olduğu bir gelecek için elbette ki yanındanız. Biz, halkımızla beraber bu süreci destekleyip işte az önce yaşadığımız bütün olayların yaşanmaması için inşallah hep birlikte en güçlü değişimi önümüzdeki seçimde yaşayacağımızı düşünüyorum.