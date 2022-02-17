İsmail Saymaz: İBB'nin topladığı 6.2 milyon TL'lik bağış kamuya geçirildi

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de kaleme aldığı bugünkü yazısında Koronvirüs salgını dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Birlikte başaracağız” sloganıyla başlattığı bağış kampanyasında toplanan 6.212.511 TL ile 100 İsviçre Kronu ve 40 Euro'ya el konularak İstanbul Defterdarlığı'na ait üç hesaba aktarıldığını yazdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşananlara ilişkin olarak, “O gün bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayıp kamuya geçirenlere, o zor günleri yaşayan ve yaşamaya devam eden binlerce insan beddua edecek. Beddua aldılar” dedi.

Saymaz, “Bu arada ABB'nin hesaplarındaki 3.5 milyon TL henüz kamuya geçirilmedi. Ancak İstanbul'daki kararın bir benzeri Ankara'da da uygulanacak. Eli kulağındadır. Ha çöktü... Ha çökecekler” notunu paylaştı.

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