Ekrem İmamoğlu’na suikast ihbarına soruşturma

Ne olmuştu?

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırının faillerinden Osman Yıldırım "kasten öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Halen Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Osman Yıldırım 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu gönderdi. Yıldırım mektubundan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürdü.

Mektuba ulaşan Barış Terkoğlu, şöyle demişti;

"Edirne'de hükümlü olan Osman Yıldırım 31 Ocak 2022 günü cezaevi idaresine bir dilekçe veriyor. Dilekçe 'Suikast bildirimi' başlığını taşıyor. Dilekçede diyor ki 'Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacak. Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bildiriyor. Biliyorsunuz Danıştay cinayeti karanlık bir cinayetti. Ekrem İmamoğlu'na da 'Danıştan cinayetinde MOBESE kayıtları silinmişti ya, sizin yemek yediğiniz görüntüler nasıl sızdırıldı sanıyorsunuz? Bu size tehdit, gözdağı ve suikastten önceki son adımdır' diyor."

TIKLAYIN - Ergenekon davasının 'gizli tanığı' Osman Yıldırım'dan İmamoğlu'na suikast mektubu: MOBESE kayıtlarının servis edilmesi gözdağıydı, size suikast yapılacak

TIKLAYIN | İmamoğlu'ndan suikast mektubuna ilişkin ilk açıklama