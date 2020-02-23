Ekrem İmamoğlu: Kavuşma Durağı'nın Taksim mesaisi bugün sona eriyor, elbet bir gün buluşacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Araştırmaları Merkezi tarafından Taksim meydanına kurulan "Kavuşma Durağı" kaldırılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kavuşma Durağı'nın Taksim mesaisi bugün sona eriyor. Kavuşmak güzeldir. Elbet bir gün buluşacağız. Çok yakında..." dedi.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" projesi ile meydana kurduğu "Kavuşma Durağı" ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yine Taksim Meydanı’nda geçen yılın sonlarında açtığı "Dijital Gösterim Merkezi" çadırının kaldırılmasını kararlaştırmıştı.

TIKLAYIN - İBB'nin 'Kavuşma Durağı' ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 'Dijital Gösterim Merkezi' çadırı kaldırılıyor

Kavuşma Durağı'nın 22 Şubat’ta taşınarak yeni adresinin yeni adresi Bağcılar veya Esenler olacağı iddia edilmişti.

Özlem Yalım'ın yazısı - Kavuşturan tasarım